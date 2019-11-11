300 голосов в Раде за отмену адвокатской монополии будет трудно найти, - Пилипенко

Представитель Украины в "Венецианской комиссии" (2013-2017 годы), народный депутат Украины VI-VII созывов Владимир Пилипенко считает, что Верховной Раде будет сложно найти 300 голосов для принятия законопроекта об отмене адвокатской монополии в судах.

Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.

"Три года назад государство двигалось в другом направлении, устанавливая адвокатскую монополию. Сегодня мы видим, что государство идет в противоположном направлении, отменяя ее. Я хочу обратить внимание на то, что и предыдущая власть и нынешняя не мыслит системно по отношению к Конституции. Конституция для нее как лист бумаги, потому что 3 года назад вносились одни изменения, а сегодня кардинально другие. Это свидетельствует о низком уровне правовой культуры украинской власти. С Конституцией так поступать нельзя", - считает Пилипенко.

Говоря о перспективах принятия Радой этого законопроекта он отметил, что 300 голосов будет трудно найти.

"Перспективы? Будем смотреть, когда законопроект будет выноситься на первое чтение и будем видеть, кто будет это поддерживать. Я думаю, что 226 голосов найдутся, чтобы предварительно одобрить эти изменения, а вот 300 голосов будет уже сложно найти", - уверен экс-депутат.

Пилипенко отметил, что когда монополия устанавливалась, он обращал внимание на то, что "в данном случае мы, возможно, обогнали нашу экономическую ситуацию в стране, потому что я за то, чтобы граждане получали качественные юридические услуги именно от адвокатов, но на сегодняшний день множество украинцев просто не может позволить себе адвоката".

Пилипенко добавил, что, возможно, норму об адвокатской монополии стоит отсрочить по времени, по крайне мере для того, чтобы выйти на нормальный уровень материального обеспечения украинцев.

Как сообщали Українські Новини, бывший член "Венецианской комиссии" Марина Ставнийчук считает, что заключение КС о конституционности отмены монополии адвокатов имеет политический окрас.