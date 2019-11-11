300 голосів у Раді за скасування адвокатської монополії буде важко знайти, - Пилипенко

Представник України у Венеціанській комісії" (2013-2017 роки), народний депутат України VI-VII скликань Володимир Пилипенко вважає, що у Верховній Раді буде складно знайти 300 голосів для ухвалення законопроекту про скасування адвокатської монополії в судах.

Про це він сказав у коментарі Українським Новинам.

"Три роки тому держава рухалася в іншому напрямку, встановлюючи адвокатську монополію. Сьогодні ми бачимо, що держава йде в протилежному напрямку, скасовуючи її. Я хочу звернути увагу на те, що і попередня влада і нинішня не мислить системно по відношенню до Конституції. Конституція для неї як аркуш паперу, тому що 3 роки тому вносилися одні зміни, а сьогодні кардинально інші. Це свідчить про низький рівень правової культури української влади. З Конституцією так чинити не можна", - вважає Пилипенко.

Говорячи про перспективи прийняття Радою цього законопроекту він зазначив, що 300 голосів буде важко знайти.

"Перспективи? Будемо дивитися, коли законопроект буде виноситися на перше читання і будемо бачити, хто буде це підтримувати. Я думаю, що 226 голосів знайдуться, щоб попередньо схвалити ці зміни, а ось 300 голосів буде вже складно знайти", - упевнений екс-депутат.

Пилипенко зазначив, що коли встановлювалася монополія, він звертав увагу на те, що "в даному випадку ми, можливо, обігнали нашу економічну ситуацію в країні, тому що я за те, щоб громадяни отримували якісні юридичні послуги саме від адвокатів, але на сьогоднішній день багато українців просто не може дозволити собі адвоката".

Пилипенко додав, що, можливо, норму про адвокатської монополії варто відстрочити у часі, принаймні для того, щоб вийти на нормальний рівень матеріального забезпечення українців.

Як повідомляли Українські Новини, колишній член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук вважає, що висновок КС щодо конституційності скасування монополії адвокатів має політичне забарвлення.