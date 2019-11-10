В Житомирской области убили адвоката подозреваемого по делу убийства Вороненкова

В Житомирской области был застрелен директор общественной организации "Радомышльские охотники". Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Известно, что главой организации был Святослав Пархоменко, который также являлся адвокатом одного из подозреваемых в деле об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Александра Лося.

"10 ноября в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками. В результате смертельное огнестрельное ранение получил директор общественной организации "Радомышльские охотники", еще одного мужчину с тяжелым ранением госпитализировали. Участники инцидента доставлены в Коростышевский отдела полиции, где продолжается установка всех обстоятельств", – говорится в сообщении полиции.

Также по данным правоохранителей, сообщение по спецлинии "102" поступило от егеря вышеупомянутой организации, он рассказал, что на территории частных угодий были обнаружены браконьеры. С ними произошел конфликт с применением оружия.

"В результате смертельную травму получил 41-летний киевлянин. Также еще одного человека, 52-летнего жителя Киевской области, было госпитализированного с тяжелым огнестрельным ранением", – сообщили правоохранители.

Остальные участники конфликта были доставлены в полицию для установления всех причин и обстоятельств происшествия. Все задержанные являются жителями Радомышльского и Коростышевского районов в возрасте от 17 до 55 лет.

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В октябре 2017 года Генеральная прокуратура заявила, что подозревает российского криминального авторитета Тюрина в заказе убийства Вороненкова.