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  • Медики нашли женщину, которой удалось побороть неизлечимую болезнь Альцгеймера
10 ноября 2019, воскресенье, 17:55 1545
Наука 2019-11-10T17:56:04+02:00
Українські Новини
Медики нашли женщину, которой удалось побороть неизлечимую болезнь Альцгеймера

Медики нашли женщину, которой удалось побороть неизлечимую болезнь Альцгеймера

Болезнь, Память, Альцгеймер, Старение, Деменция
Бабушка. Фото: pexels
Бабушка. Фото: pexels

У жительницы Колумбии обнаружили уникальное сочетание генетических мутаций, в результате которых она, будучи подверженной болезни Альцгеймера, которую возможно остановить заменителем никотина, смогла полностью сохранить память.

Об этом сообщает медицинский журнал Nature.

Необычную пациентку обнаружила международная группа ученых: организм женщины оказался поразительно устойчив к болезни Альцгеймера, при том, что в нем присутствует мутация, ускоряет развитие заболевания.

"Женщине уже почти 80, и она по сей день сохраняет трезвость ума. Хотя, учитывая наличие первой мутации, болезнь Альцгеймера должна была поразить ее еще тридцать лет назад", - рассказали исследователи.

Обследование женщины показало наличие признаков мягких когнитивных нарушений, хотя по мнению родственников она полностью здорова. В головном мозге необычной пациентки были обнаружены бета-амилоидные бляшки, которые приводят к развитию болезни Альцгеймера, но в очень малом количестве.

Однако, ученые были согласны во мнении о том, что эта женщина не страдает деменцией, его организм оказался сильнее смертоносного и неизлечимого заболевания, не позволив незначительном нарушению развиться в полноценную болезнь.

Как сообщали Українські Новини, ученые научились выявлять предрасположенность к болезни Альцгеймера. Также Супрун сообщила, что алкоголь и видеоигры защищают от деменции и Альцгеймера.

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