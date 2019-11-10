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10 ноября 2019, воскресенье, 13:37 6
Общество 2019-11-10T13:42:47+02:00
Українські Новини
Украину охватят туманы и дожди с весенним теплом: прогноз погоды на понедельник

Украину охватят туманы и дожди с весенним теплом: прогноз погоды на понедельник

Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Осень. Фото: pixabay.com/MabelAmber
Осень. Фото: pixabay.com/MabelAmber

11 ноября в Киеве облачно с прояснениями, днем без осадков, ночью и утром небольшой дождь, ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +13…+15 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков.

Ночью и утром местами туман, ветер западный, 5-10 м/с., температура воздуха ночью +6..+12, днем +8..+16.

В Карпатах ночью и утром дождь, днем без осадков; ночью и утром местами туман; температура воздуха ночью +3..+8, днем +7..+12.

На курортах Карпатского региона ночью и утром небольшой дождь, местами туман, днем без осадков; температура воздуха в Моршине ночью +7..+9, днем +10..+12, в Трускавце ночью +8..+10, днем +10..+12, в Сваляве ночью +8..+10, днем +11..+13.

На севере облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь, днем ​​без осадков.

Ночью и утром местами туман, ветер западный, 5-10 м/с., температура воздуха ночью +6..+12, днем ​​+9..+15.

В центре облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +7..+13, днем ​​+11..+17.

На востоке – облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с., температура воздуха ночью +5..+10, днем +​​9..+15.

На юге - облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с., температура воздуха ночью +7..+13, днем +14..+20.

В Крыму – облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с., температура воздуха ночью +8..+13, днем ​​+15..+20.

В Ялте – без осадков, температура ночью +10..+12, днем ​​+15..+17.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили киевлян о тумане в воскресенье.

Тем временем октябрськая погода побила рекорды тепла почти по всему миру.

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