подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
10 ноября 2019, воскресенье, 13:49 289
Силовые структуры 2019-11-10T13:49:13+02:00
Українські Новини
В Луганской области поймали сбежавшего из-под конвоя преступника

В Луганской области поймали сбежавшего из-под конвоя преступника

побег опасных заключенных, Побег заключенных
Сбежавший из-под конвоя преступник. Фото: полиция
Сбежавший из-под конвоя преступник. Фото: полиция

Полиция задержала в селе Спиваковка Новоайдарского района Луганской области сбежавшего во время конвоирования Вадима Байдака.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции, передают Українські Новини.

"Сотрудниками полиции было установлено местонахождение ранее судимого Вадима Байдака, сбежавший из-под стражи во время доставки его в изолятор временного содержания. Беглец был найден в заброшенном нежилом доме в с. Спиваковка Новоайдарского района, где он скрывался", - говорится в нем.

Кроме того, подозреваемый теперь будет отвечать согласно законодательству Украины за побег из-под стражи.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 393 "Побег из места лишения свободы или из-под стражи" УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет.

Как сообщали Українські Новини, заключенный убил конвоира при попытке побега в Днепропетровской области.

Ранее в Смиле из зала суда сбежал рецидивист.

А в Одесской области из колонии сбежали трое заключенных.

Больше новостей о: побег опасных заключенных Побег заключенных

Архив
Новости
На должность скандального Яременка уже нашли три подходящие кандидатуры 15:37
Корниенко озвучил предварительную дату выборов в 2020 году 15:16
В декабре "Слуга народа" будет участвовать в выборах во все объединенные общины 14:50
Арахамия спрогнозировал досрочный роспуск Верховной Рады 14:25
В Луганской области поймали сбежавшего из-под конвоя преступника 13:49
больше новостей
Доллар по 24 отменяется: финансист спрогнозировал курс гривны 05:50
ДТП под Киевом. Фото: Информатор.
Под Киевом BMW вылетел на встречную и протаранил четыре автомобиля 20:23
Евгений Киселев рассказал, как его отстранили от эфира на телеканале "Прямой" за отказ поддержать Порошенко на выборах 23:05
Должников за коммуналку не будут выпускать за границу и введут арест имущества 07:00
За вождение в пьяном виде водителей авто будут арестовывать 00:03
больше новостей
Международный суд ООН решил рассмотреть иск Украины против России о финансировании терроризма 17:39
Зарплата Гончарука "перевалила" за 60 тысяч гривен из-за его интенсивного труда 06:50 Документ
Должников за коммуналку не будут выпускать за границу и введут арест имущества 07:00
Только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины, как прежде 17:12
Кулеба заявил, что Украине нужно научиться жить с Россией 11:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok