В Луганской области поймали сбежавшего из-под конвоя преступника

Полиция задержала в селе Спиваковка Новоайдарского района Луганской области сбежавшего во время конвоирования Вадима Байдака.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции, передают Українські Новини.

"Сотрудниками полиции было установлено местонахождение ранее судимого Вадима Байдака, сбежавший из-под стражи во время доставки его в изолятор временного содержания. Беглец был найден в заброшенном нежилом доме в с. Спиваковка Новоайдарского района, где он скрывался", - говорится в нем.

Кроме того, подозреваемый теперь будет отвечать согласно законодательству Украины за побег из-под стражи.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 393 "Побег из места лишения свободы или из-под стражи" УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет.

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