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10 ноября 2019, воскресенье, 13:00 23
Америка 2019-11-10T13:00:20+02:00
Українські Новини
Лесные пожары в Калифорнии: киностудию Warner Brothers эвакуировали

Лесные пожары в Калифорнии: киностудию Warner Brothers эвакуировали

Warner Brothers, Лесные пожары, лесные пожары в Калифорнии

Возле Лос-Анджелеса (США) вчера, 10 ноября, эвакуировали находящихся на территории киностудии Warner Brothers людей из-за лесных пожаров, которые вновь охватили штат. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Так, сообщается, что эвакуацию провели в целях предосторожности.

Отмечается, что пожар тушат около 230 сотрудников службы пожарной охраны. Один из них пострадал и был госпитализирован.

Информации о повреждении огнем в данном районе любых зданий не поступало. Непосредственной угрозы для зданий нет.

Кроме того, как свидетельствуют последние данные службы пожарной охраны, в настоящее время в районе Лос-Анджелеса горят леса недалеко от киностудии и парка аттракционов Universal Studios, а также Гриффит-парка.

Как сообщали Українські Новини, в США эвакуируют около 90 тысяч жителей районе мощного лесного пожара в Северной Калифорнии, а крупнейшая коммунальная служба штата начала отключать электричество примерно для 2,35 млн человек из-за прогнозов сильных ветров и чрезвычайной пожароопасности.

Также около 2 тысяч человек эвакуировали на острове Гран-Канария из-за лесных пожаров, которые опустошили более 500 гектаров менее чем за сутки.

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