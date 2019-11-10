Лесные пожары в Калифорнии: киностудию Warner Brothers эвакуировали

Возле Лос-Анджелеса (США) вчера, 10 ноября, эвакуировали находящихся на территории киностудии Warner Brothers людей из-за лесных пожаров, которые вновь охватили штат. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Так, сообщается, что эвакуацию провели в целях предосторожности.

Отмечается, что пожар тушат около 230 сотрудников службы пожарной охраны. Один из них пострадал и был госпитализирован.

Информации о повреждении огнем в данном районе любых зданий не поступало. Непосредственной угрозы для зданий нет.

Кроме того, как свидетельствуют последние данные службы пожарной охраны, в настоящее время в районе Лос-Анджелеса горят леса недалеко от киностудии и парка аттракционов Universal Studios, а также Гриффит-парка.

Firefighters are working to contain a three-acre brush fire burning slowly up a hill on the edge of Burbank and the Hollywood Hills area. #BarhamFire pic.twitter.com/cujzh0BXeM — Citizen Los Angeles (@CitizenAppLA) November 9, 2019

Как сообщали Українські Новини, в США эвакуируют около 90 тысяч жителей районе мощного лесного пожара в Северной Калифорнии, а крупнейшая коммунальная служба штата начала отключать электричество примерно для 2,35 млн человек из-за прогнозов сильных ветров и чрезвычайной пожароопасности.

Также около 2 тысяч человек эвакуировали на острове Гран-Канария из-за лесных пожаров, которые опустошили более 500 гектаров менее чем за сутки.