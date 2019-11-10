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10 ноября 2019, воскресенье, 11:05 864
Силовые структуры 2019-11-10T11:05:11+02:00
Українські Новини
Под Киевом женщина заказала убийство любовницы своего мужа

Под Киевом женщина заказала убийство любовницы своего мужа

Убийство, Любовница, Заказное убийство

Правоохранители разоблачили и пресекли совершение умышленного заказного убийства в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українські Новини.

В ходе проведения спецоперации разоблачена и задержана заказчица преступления.

Злоумышленнице грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Сотрудники Главного следственного управлением Нацполиции под оперативным сопровождением работников СБУ и под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры провели специальную операцию.

В частности установлено, что жительница Киевской области заказала убийство любовницы своего мужа.

Жизнь женщины она оценила в 10 тыс. долларов.

С целью реализации запланированного она передала исполнителю данные жертвы и средства в сумме почти 4 тыс. долларов.

Правоохранители задержали заказчицу преступления в момент передачи исполнителю остальных средств в сумме более 6 тыс. долларов.

Как сообщали Українські Новини, под Киевом инсценировали убийство двух женщин, которых заказали за 50 тысяч долларов.

Ранее в Запорожье ревнивец "заказал" киллеру любовника своей бывшей.

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