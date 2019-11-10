Под Киевом женщина заказала убийство любовницы своего мужа

Правоохранители разоблачили и пресекли совершение умышленного заказного убийства в Киевской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українські Новини. В ходе проведения спецоперации разоблачена и задержана заказчица преступления. Злоумышленнице грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сотрудники Главного следственного управлением Нацполиции под оперативным сопровождением работников СБУ и под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры провели специальную операцию. В частности установлено, что жительница Киевской области заказала убийство любовницы своего мужа. Жизнь женщины она оценила в 10 тыс. долларов. С целью реализации запланированного она передала исполнителю данные жертвы и средства в сумме почти 4 тыс. долларов. Правоохранители задержали заказчицу преступления в момент передачи исполнителю остальных средств в сумме более 6 тыс. долларов. Как сообщали Українські Новини, под Киевом инсценировали убийство двух женщин, которых заказали за 50 тысяч долларов. Ранее в Запорожье ревнивец "заказал" киллеру любовника своей бывшей.