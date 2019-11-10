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  • Более 100 летучих мышей устроились на зимовку на балконе в одной из киевских многоэтажек
10 ноября 2019, воскресенье, 13:56 166
Жизнь 2019-11-10T13:56:33+02:00
Українські Новини
Более 100 летучих мышей устроились на зимовку на балконе в одной из киевских многоэтажек

Более 100 летучих мышей устроились на зимовку на балконе в одной из киевских многоэтажек

Животные, Летучие мыши, зимовка
Летучие мыши на балконе в Киеве. Фото: Информатор
Летучие мыши на балконе в Киеве. Фото: Информатор

В одной из киевских квартир в Святошинском районе на закрытом балконе поселились 120 летучих мышей. Об этом сообщает Информатор.

ТаК, сообщается, что мужчина в своей квартире на улице Верховинной сообщил Kyiv Animal Rescue Group о том, что на его балконе находится более 100 летучих мышей, которые поселились в мебели и под обоями закрытого балкона.

Мыши оказались вида рыжая вечерница.

По словам специалистов, колония мышей ошибочно устроились на зимовку.

Летучие мыши на балконе в Киеве. Фото: ИнформаторЛетучие мыши на балконе в Киеве. Фото: Информатор

Отмечается, что ошибка животных заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для их комфортного сна, и немного мешает спать хозяин квартиры.

Команда спасения животных достала всех летучих с балкона, 119 отпустили на свободу и дала возможность найти место для зимовки поудобнее, а одну забрали на лечение.

Как сообщали Українські Новини, жители многоэтажки в Днипре убили несколько сотен краснокнижных летучих мышей.

Ранее в США трое маленьких детей проживали в доме с 245 "домашними питомцами".

Также в США олень "заглянул в гости" в парикмахерскую.

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