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  • Психолог объяснил новые методы тренировок памяти: забывчивость и задумчивость полезны
10 ноября 2019, воскресенье, 09:15 82
Lifestyle 2019-11-10T09:15:02+02:00
Українські Новини
Психолог объяснил новые методы тренировок памяти: забывчивость и задумчивость полезны

Психолог объяснил новые методы тренировок памяти: забывчивость и задумчивость полезны

Память, Психолог, советы психолога, тренировка памяти
Памяти нужны тренировки. Фото: pixabay
Памяти нужны тренировки. Фото: pixabay

Память в психологии всегда была одним из главных объектов изучения и забывать "зачем открыли холодильник", полезно. Доказательная психология может много поведать об этой человеческой функции и объяснить, как она работает, почему мы забываем, как ее улучшить и т. д. О новых и неожиданных открытиях в этой сфере, пишет психолог Павел Зыгмантович в своем блоге.

Почему забывать полезно

Полезным можно назвать забывание, когда мелкие детали как бы растворяются, а всплывают лишь события, необходимые для принятия решений. Поскольку функция памяти в первую очередь направлена на помощь в принятии решений. Для этого человек "вспоминает" аналогичные события из прошлого и опирается на них в нужный момент. При этом непрерывно происходит ревизия всего прошлого опыта – и если что-то стало неактуальным, оно удаляется. Так что забывать несущественные детали даже очень полезно.

Как улучшить память

Чтобы улучшить память, нужно делать специальные упражнения. Первое – это освоение различных мнемонических стратегий. Самая простая – создание осмысленных предложений, где зашифрован порядок, требующий запоминания – "каждый охотник желает знать, где сидит фазан". Результат от таких упражнений ощущается уже через полутора месяца тренировок, а сохраняется до четырех месяцев.

Бывает, что у человека настолько хорошая память, что он может пересказать страницы текста, прочитанного один раз. Такие люди не могут забывать – и это болезнь. Так как мозг во время сна делит полученную информацию на важную и второстепенную и первою запоминает, а вторую отбрасывает. Но если этот процесс по каким-то причинам нарушен, у человека появляется сверххорошая память. И это – нехорошо. В первую очередь для самого человека. Другими словами, хорошую память можно натренировать, а вот сверххорошая память нам ни к чему, ибо она появляется только как следствие расстройства работы мозга.

Как улучшить память без усилий

Чтобы прилагать минимум усилий для тренировок памяти, достаточно засыпать под запись так называемого розового шума. Это акустическое понятие, обозначающее шум определённого спектра (~1 / f ). Его можно загуглить.

Частоты, генерируемые шумом волн, помогут мозгу лучше запомнить полученную информацию за нас.  

Почему задумчивость полезна

Задумчивостью человек тренирует некоторые "системы" мозга, и таким образом получает некоторые выгоды. Благодаря такому блужданию мыслями человек:

1) лучше извлекает всякое из памяти и сравнивает со вновь поступившими данными;

2) сосредотачивается на анализе, не отвлекаясь на посторонние раздражители.

Так что если вы поймали себя или кого-то другого на задумчивости, если ваши мысли парят где-то далеко, теперь можете ссылаться на научные данные и смело заявлять – я тренирую свой мозг, чтобы он умел лучше думать.

Напомним, ранее психолог объяснил, почему боль от расставания похожа на физическую.

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