Как дверные проемы влияют на нашу память, - психолог

Каждый человек сталкивается с ситуацией, когда забывает, что хотел сделать пару секунд назад. Зачастую, это происходит в момент, когда вам необходимо пройти в другую комнату, чтобы взять нужную вещь, или сделать определенное задание. Однако, преодолев расстояние из одной комнаты в другую, вы осознаете, что забыли, зачем шли. На вопрос о том, почему так происходит, пишет в своем блоге психолог Павел Зыгмантович.

Эксперт опровергает стереотип о том, что у людей проблемы с памятью, отмечая, что именно так и должно быть.

Эффект дверного проема

В 2006 году, ученые, Гавриил Радвански и Дэвид Коупленд изучали работу памяти при работе в виртуальной реальности. Людям нужно было запоминать и воспроизводить информацию.

Внимание экспериментаторов привлек тот факт, что люди хуже вспоминали, если переходили из одной визуальной комнаты в другую. Каким-то образом дверной проём "выключал" память .

"Эффект дверного проёма" срабатывает даже когда человек просто представляет себе, что он проходит через дверь.

Почему так происходит?

Данные действия объясняются тем , что мы разбиваем свою жизнь на отдельные события: принял душ, проехал в метро и так далее.

Часть из этих событий яркие (например, в душе вдруг пропала горячая вода и осталась только холодная), часть серые, но, тем не менее, мы живём среди событий.

Здесь и проявляется эффект дверного проёма: разные комнаты могут стать разными событиями. Дверной проём здесь становится границей.

От чего это зависит?

Абсолютно все зависит от действий. Если мы в одной комнате что-то делали, перешли в другую и этого не делаем - это разные события

Для нас дверной проем становится границей между событиями, где происходит, своего рода, обновление рабочей памяти — когда мы забываем, зачем пришли.

Почему мы забываем?

Потому, что в новом событии тяжело извлечь из головы информацию, относящуюся к другому событию. Проще говоря, предыдущее событие (информацию) нам тяжело вспомнить.

Дверной проём уменьшает доступность воспоминаний, но не доступность опыта. Другими словами, вы можете забыть, зачем пришли, но хорошо помните, что делали на кухне.

В чем разница?

Есть большая разница между опытом с запоминанием. Действие - это опыт, мы его усваиваем глубоко и, если так можно сказать, сразу. Но мысль "взять телефон и принести на кухню" - не опыт, это проспективная память, или же воспоминания о будущем.

Проспективная память помогает помнить то, что ещё только предстоит сделать. И вот её проход через двери заметно ослабляет.

Психолог отмечает, что если вы в очередной раз стоите посреди комнаты и никак не может вспомнить, зачем туда пришли, вам просто нужно вернуться в прежнее событие. Скорее всего, во второй раз проспективная память окажется крепче, и дверной проём её уже не заглушит. Вы пройдёте в комнату и возьмете то, что нужно.

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