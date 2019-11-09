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  • Свободе слова ограничения не способствуют: в CPJ раскритиковали инициативы по СМИ в Украине
09 ноября 2019, суббота, 23:55 10
СМИ 2019-11-09T23:55:16+02:00
Українські Новини
Свободе слова ограничения не способствуют: в CPJ раскритиковали инициативы по СМИ в Украине

Свободе слова ограничения не способствуют: в CPJ раскритиковали инициативы по СМИ в Украине

Журналисты, Новости, Комитет защиты журналистов, CPJ, Владимир Зеленский

При новой власти в Украине немного изменилось в сфере защиты журналистов и обеспечения свободы СМИ, считают в Комитете защиты журналистов (CPJ) - основанной в Нью-Йорке влиятельной неприбыльной организации.

Как пишет Голос Америки, такое мнение выразила Гульноза Саид, координатор программ CPJ в Европе и Центральной Азии.

В частности, по ее мнению, приход Владимира Зеленского на пост президента в Украине не привел к "коренным изменений в ситуации со свободой СМИ в Украине". В то же время, она отмечает дружескую риторику президента к прессе а также освобождение Романа Сущенко при обмене пленными.

Однако, существенных изменений, по ее мнению, не хватает. "Что касается того как собственно журналисты оценивают эту ситуацию - очевидно, от нового президента есть большие ожидания, потому что много украинский связывали надежды с его избранием и до сих пор, думаю, не произошло существенных изменений в плане политической среды для журналистов, за исключением обмена пленными с Россией. В этом случае мы видели освобождение Романа Сущенко и возвращения его в Украину ".

Для того, чтобы действительно изменить ситуацию, правительству прежде всего следует уделить внимание защите журналистов-расследователей, убеждена эксперт.

"Если новая власть Украины хочет продемонстрировать уважение к безопасности журналистов и защиты СМИ, прежде всего, нужно уважать и поддерживать проекты журналистов-расследователей, такие как" Схемы ", не подвергать их опасности, а, к сожалению, это случилось с журналистами" Схем " и "Следствия" и другими за Порошенко и, к сожалению, это продолжается и при президентстве Зеленского ", - сказала она.

также негативно сказаться на безопасности журналистов, свободе СМИ могут и некоторые идеи в законодательной сфере, пока обсуждаются в Украине, считает експертка.

Беспокойство вызывает недавнее заявление министра культуры, молодежи и спорта, который высказался за усиление ответственности журналистов за манипуляцию информацией. "Когда пытаются криминализировать какую-то деятельность, это вызывает беспокойство, - говорит Саид. - Свобода слова и безопасность журналистов в любой стране не обеспечивают путем криминализации деятельности, или из-за введения тех или иных ограничений ".

Также объявление о возможной инициативе парламентской фракции "Слуга народа" предусмотреть возможность санкций для убыточных СМИ вызывает беспокойство. Не власть, а зрители и читатели должны решать, является ли то или иное СМИ жизнеспособным, отмечает Саид.

"Власть не должна решать, какие СМИ является жизнеспособным, или хорошим с политической точки зрения, или кто является хорошим журналистом и прочее. Не стоит, чтобы парламент смотри на СМИ с точки зрения того, насколько они прибыльны. Как в любой стране с рыночной экономикой, рынок должен наконец решить, выживет тот или иной СМИ, или интересное оно, беспристрастное, предоставляет оно хороший и качественный контент или люди желают его читать, или смотреть, или оно не является экономически жизнеспособным и должна закрыться ", - убеждена експерт.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский поручил написать законопроект о работе медиа, несмотря на критику этой идеи журналистами.

Ранее в своем выступлении с парламентской трибуны председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил о планах принять новый закон, который введет дополнительные ограничения для СМИ и принцип "финансового fair play".

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