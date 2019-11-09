подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
09 ноября 2019, суббота, 21:00 7
Происшествия 2019-11-09T21:02:52+02:00
Українські Новини
В Кропивницком полицейский насмерть сбил пешехода: ГБР открыло дело

В Кропивницком полицейский насмерть сбил пешехода: ГБР открыло дело

смертельное ДТП, ГБР, ДТП с полицейскими, ДТП с авто
Смертельное ДТП в Кропивницком. Фото: пресс-служба ГБР
Смертельное ДТП в Кропивницком. Фото: пресс-служба ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований изучают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

По предварительной информации, правоохранитель, находясь за рулем собственного автомобиля Opel Astra, на одной из улиц города Кропивницкого совершил наезд на пешехода. Потерпевший от полученных травм скончался в больнице.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения правоохранителю о подозрении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Кировоградской области. Оперативное сопровождение – Кировоградское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Квалификация дела - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее сообщалось, что в ГБР объявили официальную причину смерти 5-летнего Кирилла Тлявова: он был убит рикошетом пули, выпущенной инспектором полиции.

Больше новостей о: смертельное ДТП ГБР ДТП с полицейскими ДТП с авто

Архив
Новости
В Кропивницком полицейский насмерть сбил пешехода: ГБР открыло дело 21:00
ДТП под Киевом. Фото: Информатор.
Под Киевом BMW вылетел на встречную и протаранил четыре автомобиля 20:23
Треть жителей ОРДЛО имеют гражданство "ДНР" и "ЛНР" 19:59
В Одесской области на воде произошла смертельная авария 19:38
Всемирный банк поддержал земельную реформу в Украине 19:21
больше новостей
У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения 10:22
Трамп хотел услышать от Зеленского всего три слова, - дипломат 10:14
Захват
"Прямой" инсценировал "захват" студии телеканала силовиками в прямом эфире 09:21
Телевизор под запретом: в 2020 году в Украине подвергнется кодировке спутниковый сигнал 15:25 Пресс-релиз
Доллар по 24 отменяется: финансист спрогнозировал курс гривны 05:50
больше новостей
У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения 10:22
Международный суд ООН решил рассмотреть иск Украины против России о финансировании терроризма 17:39
Должников за коммуналку не будут выпускать за границу и введут арест имущества 07:00
Зарплата Гончарука "перевалила" за 60 тысяч гривен из-за его интенсивного труда 06:50 Документ
Только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины, как прежде 17:12
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok