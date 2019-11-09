В Кропивницком полицейский насмерть сбил пешехода: ГБР открыло дело

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований изучают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

По предварительной информации, правоохранитель, находясь за рулем собственного автомобиля Opel Astra, на одной из улиц города Кропивницкого совершил наезд на пешехода. Потерпевший от полученных травм скончался в больнице.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения правоохранителю о подозрении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Кировоградской области. Оперативное сопровождение – Кировоградское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Квалификация дела - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее сообщалось, что в ГБР объявили официальную причину смерти 5-летнего Кирилла Тлявова: он был убит рикошетом пули, выпущенной инспектором полиции.