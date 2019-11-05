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05 ноября 2019, вторник, 19:11 45
Верховная Рада и партии 2019-11-05T19:12:14+02:00
Українські Новини
Бойко в Кременчуге рассказал, что достичь мира без компромиссов невозможно

Бойко в Кременчуге рассказал, что достичь мира без компромиссов невозможно

Донбасс, Вооруженный конфликт, Оппозиционная платформа - За жизнь, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко во время встречи с партийным активом в Кременчуге Полтавской области заявил, что достичь мира на Донбассе без компромиссов невозможно.

Об этом говорится га официальном веб-сайте партии.

"Чем ближе к линии фронта, чем чаще люди задают вопросы о разведении войск и восстановлении мира. Если на мирной территории люди больше спрашивают о пенсиях, зарплатах, тарифах, то там, где стреляют, вопрос мира стоит на первом месте. Люди понимают: когда войска разведены, шансов, что начнут стрелять, меньше. В поселке Стахановец возле Золотого 500 человек, 2 медсестры, в школе осталось 15 детей, автобус не ходит, село отрезано от мира, еще и стреляют. Конечно, люди хотят, чтобы это все скорее закончилось", – сказал оппозиционный политик.

Он также добавил, что вопрос восстановления мира невозможен без компромиссов — и политики должны честно сказать об этом людям.

"Такой сложный и затяжной конфликт без компромисса решить невозможно. Но делать это надо, потому что, если в стране идет война, у нее нет будущего, не будет никаких инвестиций и улучшений не предвидится. Мы встречались с министром обороны, я спросил, когда следующее разведение по Петровскому, он ответил, что сейчас проходит подготовка, даты пока еще нет, но я надеюсь, что процесс пошел, и он будет продолжаться. А те горячие головы, которые говорят: "давайте поставим забор и забудем эту территорию", я хочу посмотреть на Президента, который добровольно откажется от территорий своей страны", – подчеркнул Юрий Бойко.

Больше новостей о: Донбасс Вооруженный конфликт Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко ОПЗЖ

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