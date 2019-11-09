Плюс 1 млрд шахтерам и 1,4 млрд военным: В Украине вступили в силу изменения в бюджет на 2019 год

В Украине вступил в силу закон об изменених в госбюджет на текущий год № 265-IX. Вчера документ опубликовали в официальном парламентском издании “Голос Украины”, после того, как его подписал Президент Владимир Зеленский.

Как пишет 112.ua, доходы госбюджета на текущий год уменьшили на 18 млрд 819 млн 74 тыс. грн, расходы - на 19 млрд 98 млн 727,1 тыс. грн. Сумму кредитов из бюджета Украины увеличили на 1 млрд 424 млн 653,1 тыс. грн.

В спецфонд госбюджета больше не будут направлять часть перевыполнения таможенных платежей, однако направят конфискованные деньги коррупционеров.

Средства из спецфонда больше не будут использовать для органов доходов и сборов, вместо этого конфискованные активы пустят на обустройство военных комиссариатов и их обеспечение; строительство дороги через реку Днепр в г. Запорожье Н-08; развитие дорог государственного значения.

Вместе с тем, расходы на трассу М-15 Одесса - Рени сократили на 72 млн 297,3 тыс. грн; на трассу Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев - на 121 млн 354,5 тыс. грн.

Согласно изменениям, Минфин больше не будет списывать часть обязательств Киевского горсовета по погашению задолженности перед государством, если в столице потратят до 700 млн грн на замену ртутных и натриевых ламп в фонарях на светодиодные и до 2,5 млрд грн - на ремонт инженерной и транспортной инфраструктуры.

В текущем году приостанавливается действие нормы, по которой на поддержку с/х направляют не менее 1% выпуска продукции в этой сфере.

Кабмин больше не обязан во время распределения средств общего фонда госбюджета компенсировать стоимость спецвагонов для перевозки зерна, а также отечественного оборудования для производства биоэтанола и электроэнергии из биомассы.

После завершения года остатки средств по предоставленной в 2017-2019 годах субвенции на охрану здоровья в селах останутся на местах, чтобы их смогли использовать на ранее установленные цели. То же касается остатков по субвенции на социально-экономическое развитие территорий.

Закон вносит изменения в расходную часть бюджета.

Так, на 1 млрд грн увеличили расходы на реструктуризацию угольной отрасли (деньги направят на зарплаты горнякам и погашение долгов шахт за электроэнергию).

Дополнительно выделили 2,2 млрд грн на создание единой авиационной системы безопасности и гражданской защиты в рамках МВД.

На дороги общегосударственного значения выделили 480 млн 936,8 тыс. грн.

На 26 млн грн сократили субвенцию Харькову на продление третьей линии метро и на 203,5 млн - субвенцию на строительство метро в Днепре.

Финансирование Минобразования сократили на 1 млрд 120 млн грн, в частности убрали строчку о 1 млрд грн для фонда президента по поддержке образования, науки и спорта (а в другом месте на такой же фонд выделили 200 млн грн). Еще на 120 млн сократили расходы на высшее образование, энергоэффективность и устойчивое развитие.

На 45 млн грн сократили расходы на улучшение охраны здоровья на службе в рамках финансирования Министерства здравоохранения. А из общегосударственных расходов на Минздрав убрали 500 млн грн, которые намеревались предоставить местным бюджетам на реализацию вместе с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) проекта "Улучшение охраны здоровья на службе".

На Минсоцполитики дополнительно выделили 980 млн 346,9 тыс. грн. В частности, реабилитацию лиц с инвалидностью дополнительно профинансируют в объеме 786 млн 950,5 тыс. грн.

По закону, Минэкономики получит 12 млрд 73 млн 495,6 тыс. грн, под это министерство переписали расходы на Госслужбу геодезии, картографии и кадастра, Госслужбу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (суммы не изменились). А вот расходы на поддержку животноводства сократили на 570 млн грн.

На 22 млрд 498 млн 692,8 тыс. грн сократили общегосударственные расходы на Министерство финансов, в частности, на 1 млрд 141 млн 520,1 тыс. грн - сумму субвенции из госбюджета на соцвыплаты. На 21 млрд 627 млн 672,7 тыс. грн сократилась сумма расходов на обслуживание госдолга.

Вместо Госслужбы по делам ветеранов в блоке расходов появилось аналогичное министерство, на которое выделили несколько большую сумму. На Министерство по вопросам временно оккупированных территорий дополнительно выделили 33,4 млн грн.

На деятельность органов СБУ дополнительно выделили 460 млн 430,6 тыс. грн. Плюс 30 млн пойдет на госохрану чиновников.

В рамках расходов на Минобороны выделили 524 млн грн на обустройство военных комиссариатов. На 40 млн грн увеличили расходы на разведку МОУ.

Расходы на Госпогранслужбу увеличили, в частности обеспечение ГПСУ и содержание ее личного состава, вместе с тем отменили выделение 5 млн грн на воплощение проекта по развитию подразделений охраны границы.

Немного перераспределили деньги, выделенные на Генпрокуратуру - за счет расходов на САП и обеспечение деятельности квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров на 34 млн 459,2 тыс. грн увеличили расходы на прокурорско-следственную деятельность и подготовку кадров.

Вместо Госагентства по вопросам электронного управления 48 млн 421,5 тыс. грн выделили на новое Министерство цифровой трансформации.

На 500 млн сократили финансирование Госфонда регионального развития. Вместе с тем, на столько же увеличили расходы на резервный фонд.

На 1 млрд 468 млн 462,8 тыс. грн сократили расходы на Государственное космическое агентство Украины, - эти деньги хотели направить на выполнение долговых обязательств по кредиту, привлеченному под госгарантии для реализации проекта "Создание Национальной спутниковой системы связи".

Расходы на гос-фин департамент Кабмина увеличили на 151 млн 578,5 тыс. грн. На секретариат Кабмина дополнительно выделили 200 млн грн.

На Национальную общественную телекомпанию (НОТУ) выделили 22 млн 560 тыс. грн.

2 млн грн перебросили с обеспечения деятельности Офиса президента на сохранение природно-заповедного фонда в национальных природных парках и заповедниках.

На 51 млн 274,6 тыс. грн сократили расходы на проведение выборов президента Украины в 2019 году.

Как сообщали Українські Новини, в октябре Кабмин предложил выделить миллиард на зарплаты шахтерам.