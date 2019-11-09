Сегодня день украинской письменности и языка: история возникновения праздника

Начиная с 1997 года по указу Президента Леонида Кучмы, каждое 9 ноября Украина отмечает день украинской письменности и языка. Українські Новини расскажут историю возникновения праздника.

День украинской письменности и языка - это не только государственный, но и церковный праздник, который почитает память преподобного Нестора Летописца - последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия. Считается, что именно с Нестора Летописца и начинается письменный украинский язык. Нестор также был автором писаний о жизни Бориса и Глеба, Феодосия Печерского. Умер летописец в 1114 году и был канонизирован церковью в лике Преподобного.

Есть предположения, что письменность на территории Украины имела несколько вариантов.

Одним из вариантов можно считать письменность Северного Причерноморья, где пользовались азбукой, похожей с греческой или римской (латиница), а в восточных районах (особенно скифо-сарматы) имелась своя оригинальная письменность, известная в науке под названием сарматских знаков. Эти знаки были похожи на армянскую и грузинскую письменность.

Следует заметить, что наряду с кириллицей и одновременно существовала другая азбука, известная под названием глаголица, которая имела необычный характер завитков. Глаголица до сих пор не имеет аналогов. Предположительно, она была придумана славянским просветителем Кириллом Философом для записи богослужебных текстов. Древние "Киевские листки" X века также были написаны на глаголице.

Современный литературный украинский язык появился в XVIII веке. Первым произведением, написанным с его использованием, считается "Энеида" И.П. Котляревского. Окончательно закрепил разговорный украинский в литературных произведениях поэт Т.Г. Шевченко.

Традиционно ко Дню украинской письменности и языка приурочен ряд торжественных и праздничных мероприятий, среди которых:

- Возложение цветов к памятнику Нестору Летописцу;

- Награждение лучших украинских литераторов и популяризаторов украинского слова, а также издательств, выпускающих литературу на украинском языке, и другие.

Также, одним из самых важных событий является написание Всеукраинского диктанта национального единства, который в этом году состоялся 19 раз, и проходит каждый год, начиная с 2000 года.

Ранее Українські Новини рассказали о том, как легко выучить украинский язык.

Также Кабмин заявлял о том, что хочет увеличить процент использование украинского языка в быту с 47% до 75%.