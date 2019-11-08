В Украине прошел радио-диктант Национального единства

В пятницу, 8 ноября в 11:00 в Украине прошел 19 радио-диктант Национального единства в честь Дня украинской письменности и языка. Об этом передает ТСН.

В Киеве в Национальной библиотеке имени Вернадского добровольный экзамен сдавали все желающие, в том числе были и звезды украинского шоубиза, чиновники, народные депутаты и другие.

Так, на диктанте заметили актрису Наталью Сумскую и известного хореографа Влада Яму, для которого, кстати, это был первый опыт.

"По крайней мере, я узнал эти новые правила, ради этого я и пришел и советую всем", - поделился впечатлениями шоумен.

Диктант зачитывал Александр Авраменко, который составляет тексты для диктантов уже 13 лет, из штаб-квартиры "Украинского радио".

Отмечается, что меньше всего волновались школьники и опытные участники диктанта.

Наталья Сумская рассказала, что ей помогла классическая студенческая подготовка в последний момент:

"Как раз с нововведениями я справилась, а вот, скажем, "цифру" надо было взять в кавычки, я не взяла", - рассказала актриса.

За первой партой свой украинский проверял первый секретарь посольства Японии. Для него было честью принимать учатие в столь масштабном конкурсе. И только старшеклассники-отличники и старые, и новые правила украинского языка знают назубок.

Впервые за 19 лет отправлять диктант можно было только в электронном виде, в течение всего 15 минут. Правильный вариант текста уже на сайте "Украинского радио". А тем, кто написал без ошибок, впоследствии пришлют символические призы.

Для тех, кто предпочитает традиционную переписку, 8 ноября в 12:00 объявлен конкурс на лучшие произведения о написании диктанта. Произведение с диктантом нужно выслать по почте до 11 ноября по адресу: 1001, Киев, Крещатик, 26 с пометкой "на конкурс". Десять лучших работ будут награждены поощрительными призами.

Традиция проводить радиодиктанты началась в 2000 году по указу Президента Леонида Кучмы. Первый диктант проходил не осенью, а в мае, в день Кирилла и Мефодия. В следующем году, как и в последующие 17, диктант проводился в ноябре. Цель диктанта – проверить и подтянуть знание украинского языка. На деле диктант выполняет еще и объединяющую функцию – тысячи украинцев по всему миру в один момент замирают над небольшим текстом, а после, также одновременно, проверяют ошибки.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году в Киеве впервые пройдут Международные хоровые соревнования.

Кроме того, украинские школьники получили медали на международном конкурсе.