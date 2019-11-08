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  • В Москве из-за слишком толстого котика не впустили в самолет мужчину
08 ноября 2019, пятница, 21:36 67
Жизнь 2019-11-08T21:57:36+02:00
Українські Новини
В Москве из-за слишком толстого котика не впустили в самолет мужчину

В Москве из-за слишком толстого котика не впустили в самолет мужчину

кот, Коты, Багаж, Шереметьево
Толстого котика не пустили на борт самолета. Фото: facebook.com/mikhail.galin.7
Толстого котика не пустили на борт самолета. Фото: facebook.com/mikhail.galin.7

Сотрудница "Аэрофлота" предложила Михаилу Галину, летевшему из Риги во Владивосток с пересадкой в аэропорту Шереметьево, сдать кота по имени Виктор в багаж, так как его вес на два килограмма превышал норму, написал в своем Facebook Галин.

По правилам авиакомпании, в салон самолета можно взять животное весом не более восьми килограммов — при взвешивании выяснилось, что Виктор весит 10 килограммов. Хозяин кота попытался договориться с сотрудницей, но та настаивала на том, что животное нужно сдать в багаж.

"На все попытки объяснить что кот живым не долетит 8 часов в багаже и будет каждую ночь являться ей в кошмарах до конца жизни, она отвечала что у неё правила и брать на себя ответственность за 2 лишних кг Виктора в салоне самолета она не собирается", — написал Галин.

В итоге мужчина решил сдать билет на самолет и полететь позднее.

В Москве Галин нашел похожего на Виктора кота, но меньшего размера. Во время регистрации на следующий рейс он подменил своего питомца на кошку Фиби, которую одолжил для этого у знакомой.

Тем временем, страдающую от ожирения кошку Шлакоблок, которая не захотела заниматься на тренажере, таки заставили заняться спортом. 

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