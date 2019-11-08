Зеленский обсудил с основателем Alibaba Group бизнес-сотрудничество

Президент Владимир Зеленский обсудил с основателем компании Alibaba Group Джеком Ма бизнес-сотрудничество.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Зеленский провел встречу с основателем компании Alibaba Group Джеком Ма.

"У нас очень амбициозные цели. Мы хотим полностью перезагрузить Украину, чтобы в стране появлялись такие люди, как вы", - сказал Президент.

В частности, он рассказал Ма о проекте "Государство в смартфоне" и подчеркнул, что трансформация Украины в успешную страну невозможна без цифровых технологий.

Глава государства также выразил заинтересованность в совместных образовательных проектах, в частности в сфере информационных технологий.

Зеленский предложил Джеку Ма рассмотреть возможность открытия R&D-центра в Украине для усиления работы Alibaba в европейском регионе.

Как сообщали Українськi Новини, Джек Ма приехал в Украину и произвел фурор, выступая перед студентами Харьковского университета.



Ранее самый богатый китаец Джек Ма ушел на пенсию в 54 года.



Кроме того, основатель Alibaba Джек Ма оказался членом Коммунистической партии Китая.