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08 ноября 2019, пятница, 21:12 20
Внешняя политика 2019-11-08T21:12:02+02:00
Українські Новини
Зеленский обсудил с основателем Alibaba Group бизнес-сотрудничество

Зеленский обсудил с основателем Alibaba Group бизнес-сотрудничество

Джек Ма, Владимир Зеленский, государство в смартфоне, Alibaba Group
Зеленский и Джек Ма. Фото: Офис Президента
Зеленский и Джек Ма. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский обсудил с основателем компании Alibaba Group Джеком Ма бизнес-сотрудничество.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Зеленский провел встречу с основателем компании Alibaba Group Джеком Ма.

"У нас очень амбициозные цели. Мы хотим полностью перезагрузить Украину, чтобы в стране появлялись такие люди, как вы", - сказал Президент.

В частности, он рассказал Ма о проекте "Государство в смартфоне" и подчеркнул, что трансформация Украины в успешную страну невозможна без цифровых технологий.

Глава государства также выразил заинтересованность в совместных образовательных проектах, в частности в сфере информационных технологий.

Зеленский предложил Джеку Ма рассмотреть возможность открытия R&D-центра в Украине для усиления работы Alibaba в европейском регионе.

Как сообщали Українськi Новини, Джек Ма приехал в Украину и произвел фурор, выступая перед студентами Харьковского университета. 


Ранее самый богатый китаец Джек Ма ушел на пенсию в 54 года

Кроме того, основатель Alibaba Джек Ма оказался членом Коммунистической партии Китая.

Больше новостей о: Джек Ма Владимир Зеленский государство в смартфоне Alibaba Group

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