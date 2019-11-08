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  • Участница конкурса красоты от РФ заявила, что в "недоделанной Украине" у нее украли платье, хотя в это время фотографировалась в нем
08 ноября 2019, пятница, 19:20 30
Жизнь 2019-11-08T19:22:05+02:00
Українські Новини
Участница конкурса красоты от РФ заявила, что в "недоделанной Украине" у нее украли платье, хотя в это время ф

Участница конкурса красоты от РФ заявила, что в "недоделанной Украине" у нее украли платье, хотя в это время фотографировалась в нем

Скандал, Кража, Конкурс красоты, Модель, Платье

На прошлых выходных в Киеве состоялся финал конкурса красоты "Miss Queen Europe" -2019. Россию на нем представляли три девушки, среди которых и Росина Пит из Крыма. Накануне события Росина вместе с мамой обратились к известному столичному сервису по аренде брендовых платьев. Платье конкурсантке предоставили (еще и со скидкой 10 процентов). Но обратно в прописанный срок платье получено не было, сообщает ТаблоID.

На обращение менеджера сервиса к маме Росины, Ирине, на имя которой был составлен договор аренды, женщина заявила, что платье вернуть они не могут, потому что его украли в этой "недоделанной Украине".

По просьбе менеджера предоставить копию обращения в полицию о похищении нарядя, Ирина заверила, что копии ей не предоставили, а паспорт украли вместе с платьем. К тому же, женщина пожаловалась на ненадлежащее отношение украинской полиции к ней из-за ее крымской прописке. Аренда этого платья от бренда Zimmerman Росине стоила около 4 тысяч гривен. Но полная стоимость платья в сервисе аренды составляет 65 000 гривен.

Росина Пит. Фото: tabloidРосина Пит. Фото: rosina.pit/Instagram

В доказательство выше указанного издание приводит переписку менеджера сервиса с Ириной.

"К сожалению, платье вернуть сейчас не получится, так как в вашей недоделанной Украине у нас ваше платье украли, и не только его. Я до сих пор не могу прийти в себя. Заявление в полицию я написала. Как будут результаты - сообщу", - ответила мать участницы конкурса красоты.

Росина Пит. Фото: tabloidРосина Пит. Фото: rosina.pit/Instagram

Как сообщила владелица сервиса, цена украденного платья на момент подписания договора была известна другой стороне, указанная на сайте сервиса в открытом доступе, и вопросов не вызвала. В случае невозврата платья, согласно договору, владелец имеет право требовать полной компенсации стоимости платья. Но с учетом того, что платье уже было в аренде, владелец указал как необходимое возвращение 50% суммы.

Далее приводится переписка юриста с Ириной.

Отмечается, что договор аренды платья был составлен по данным водительского удостоверения Ирины, потому паспорта с ней почему-то не было. Ее паспортные данные обещали предоставить организаторы конкурса красоты в случае необходимости составления заявления в полицию.

Росина Пит. Фото: rosina.pit/Instagram Росина Пит. Фото: rosina.pit/Instagram

Росина Пит. Фото: rosina.pit/Instagram Росина Пит. Фото: rosina.pit/Instagram

В то время, когда Ирина отвечала юристу, ее дочь постила сториз в том же платье. Также интересно, что в апреле прошлого года Росина постила себя в Instagram в качестве участницы конкурса "Мисс Украина".

Росина Пит. Фото: rosina.pit/Instagram Росина Пит. Фото: rosina.pit/Instagram

Хотя перед этим в 2017-м участвовала в "Мисс Жемчужина России".

 
 
 
 
 
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Rudaw TV 🎥 Moscow 2017 🌟 #moscow #show #tv #interview #rudawtv #pageant #model #beautypageant

Допис, поширений Rosina Pit (@rosina.pit)

Как сообщали Українські Новини, соцсети взорвались негодованием из-за откровенной фотосессии для конкурса красоты в КПИ. Ранее стало известно имя новой "Мисс Украина-2018" после дисквалификации предыдущей.

Кроме того, несостоявшейся королеве "Мисс Вселенная-2015" предложили сняться в порнофильме.

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