Учасниця конкурсу краси від РФ заявила, що в "недоробленій Україні" у неї вкрали сукню, хоча в цей час фотографувалася в ній

Учасниця конкурсу краси від РФ заявила, що в "недоробленій Україні" у неї вкрали сукню, хоча в цей час фотогра

Минулими вихідними у Києві відбувся фінал конкурсу краси "Miss Queen Europe"-2019. Росію на ньому представляли три дівчини, серед яких і Росіна Піт із Криму. Напередодні події Росіна разом з мамою звернулися до відомого столичного сервісу з оренди брендових суконь. Плаття конкурсантці надали (ще й зі знижкою 10 відсотків). Але назад в прописаний термін сукня отримана не була, повідомляє ТаблоID.

На звернення менеджера сервісу до мами Росіни, Ірини Олегівни, на ім’я якої був складений договір оренди, жінка заявила, що сукню повернути вони не можуть, бо її викрали у цій "недоробленій Україні".

На прохання менеджера надати копію звернення до поліції щодо викрадення вбрання, пані Ірина запевнила, що копії їй не надали, а паспорт вкрали разом із сукнею. До того ж, жінка пожалілася на неналежне ставлення української поліції до неї через її кримську прописку. Оренда цієї сукні від бренду Zimmerman Росіні коштувала близько 4 тисяч гривень. Але повна вартість сукні у сервісі оренди складає 65 тисяч гривень

Росіна Піт. Фото: rosina.pit/Instagram

На докази вище вказаного видання наводить переписку менеджера сервісу з Іриною.

"На жаль, сукню повернути зараз не вийде, оскільки у вашій недоробленої Україні у нас ваше плаття вкрали, і не тільки його. Я досі не можу прийти в себе. Заяву в поліцію я написала. Як будуть результати - повідомлю", - відповіла мати учасниці конкурсу краси.

Росіна Піт. Фото: rosina.pit/Instagram

Як повідомила власниця сервісу, ціна вкраденої сукні на момент підписання договору була відома другій стороні, вказана на сайті сервісу у відкритому доступі і питань не викликала. У разі неповернення сукні, згідно з договором, власник має право вимагати повної компенсації вартості сукні. Але з урахуванням того, що плаття вже було в оренді, власник вказав на необхідність повернення 50% суми.

Далі наводимо переписку юриста з вже відомою Іриною Олегівною.

Договір оренди сукні був складений за даними водійського посвідчення Ірини, бо паспорта з нею чомусь не було. Її паспортні дані обіцяли надати організатори конкурсу краси у разі необхідності складання заяви до поліції

Росіна Піт. Фото: rosina.pit/Instagram

Росіна Піт. Фото: rosina.pit/Instagram

В той час, коли пані Ірина відповідала юристу, її донька постила сторі у тій самій сукні. Також цікаво, що у квітні минулого року Росіна постила себе в Instagram у якості учасниці конкурсу "Міс Україна".

Росіна Піт. Фото: rosina.pit/Instagram

Хоча перед цим у 2017-му брала участь у "Мисс Жемчужина России".

Як повідомляли Українські Новини, соцмережі вибухнули обуренням через відверту фотосесію для конкурсу краси в КПІ. Раніше стало відомо ім'я нової "Міс Україна-2018" після дискваліфікації попередньої.

Крім того, учасниці "Міс Всесвіт-2015" запропонували знятися в порнофільмі.