підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.85 27.35
˟
  • Новини
  • Життя
  • Учасниця конкурсу краси від РФ заявила, що в "недоробленій Україні" у неї вкрали сукню, хоча в цей час фотографувалася в ній
08 листопада 2019, пʼятниця, 19:20 8
Життя 2019-11-08T21:00:02+02:00
Українські Новини
Учасниця конкурсу краси від РФ заявила, що в "недоробленій Україні" у неї вкрали сукню, хоча в цей час фотогра

Учасниця конкурсу краси від РФ заявила, що в "недоробленій Україні" у неї вкрали сукню, хоча в цей час фотографувалася в ній

Скандал, Модель, Крадіжка одягу, Конкурс краси, сукня

Минулими вихідними у Києві відбувся фінал конкурсу краси "Miss Queen Europe"-2019. Росію на ньому представляли три дівчини, серед яких і Росіна Піт із Криму. Напередодні події Росіна разом з мамою звернулися до відомого столичного сервісу з оренди брендових суконь. Плаття конкурсантці надали (ще й зі знижкою 10 відсотків). Але назад в прописаний термін сукня отримана не була, повідомляє ТаблоID.

На звернення менеджера сервісу до мами Росіни, Ірини Олегівни, на ім’я якої був складений договір оренди, жінка заявила, що сукню повернути вони не можуть, бо її викрали у цій "недоробленій Україні".

На прохання менеджера надати копію звернення до поліції щодо викрадення вбрання, пані Ірина запевнила, що копії їй не надали, а паспорт вкрали разом із сукнею. До того ж, жінка пожалілася на неналежне ставлення української поліції до неї через її кримську прописку. Оренда цієї сукні від бренду Zimmerman Росіні коштувала близько 4 тисяч гривень. Але повна вартість сукні у сервісі оренди складає 65 тисяч гривень

Росина Пит. Фото: tabloidРосіна Піт. Фото: rosina.pit/Instagram

На докази вище вказаного видання наводить переписку менеджера сервісу з Іриною.

"На жаль, сукню повернути зараз не вийде, оскільки у вашій недоробленої Україні у нас ваше плаття вкрали, і не тільки його. Я досі не можу прийти в себе. Заяву в поліцію я написала. Як будуть результати - повідомлю", - відповіла мати учасниці конкурсу краси.

Росина Пит. Фото: tabloidРосіна Піт. Фото: rosina.pit/Instagram

Як повідомила власниця сервісу, ціна вкраденої сукні на момент підписання договору була відома другій стороні, вказана на сайті сервісу у відкритому доступі і питань не викликала. У разі неповернення сукні, згідно з договором, власник має право вимагати повної компенсації вартості сукні. Але з урахуванням того, що плаття вже було в оренді, власник вказав на необхідність повернення 50% суми. 

Далі наводимо переписку юриста з вже відомою Іриною Олегівною. 

Договір оренди сукні був складений за даними водійського посвідчення Ірини, бо паспорта з нею чомусь не було. Її паспортні дані обіцяли надати організатори конкурсу краси у разі необхідності складання заяви до поліції

Росина Пит. Фото: rosina.pit/Instagram Росіна Піт. Фото: rosina.pit/Instagram

Росина Пит. Фото: rosina.pit/Instagram Росіна Піт. Фото: rosina.pit/Instagram

В той час, коли пані Ірина відповідала юристу, її донька постила сторі у тій самій сукні. Також цікаво, що у квітні минулого року Росіна постила себе в Instagram у якості учасниці конкурсу "Міс Україна".

Росина Пит. Фото: rosina.pit/Instagram Росіна Піт. Фото: rosina.pit/Instagram

Хоча перед цим у 2017-му брала участь у "Мисс Жемчужина России". 

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rudaw TV 🎥 Moscow 2017 🌟 #moscow #show #tv #interview #rudawtv #pageant #model #beautypageant

Допис, поширений Rosina Pit (@rosina.pit)

Як повідомляли Українські Новини, соцмережі вибухнули обуренням через відверту фотосесію для конкурсу краси в КПІ. Раніше стало відомо ім'я нової "Міс Україна-2018" після дискваліфікації попередньої.

Крім того, учасниці "Міс Всесвіт-2015" запропонували знятися в порнофільмі.

Більше новин про: Скандал Модель Крадіжка одягу Конкурс краси сукня

Архів
Новини
Зеленський звільнив екс-першого заступника голови СБУ Бухарева з військової служби 21:45
Очолити ДАБК може людина одіозного Олексія Кудрявцева – Олександр Строкач 21:26
Борщ істотно подешевшав у листопаді: нова вартість інгредієнтів 21:19
Зеленський обговорив з засновником Alibaba Group бізнес-співробітництво 21:12
Трамп розповів, що може опублікувати ще одну розмову з Зеленським 21:10
більше новин
В Україні пройшов радіо-диктант.Фото: UA: Українське радіо.
Радіодиктант Національної єдності в Україні написали за новим правописом 19:52
7.11.19 12:00 Прес-конференція Руху за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності #SaveФОП 09:41
Чеське посольство поклало квіти визволителям Києва, а Зеленський навіть не привітав 09:37 Фото
Під Києвом підірвали автомобіль, є загиблі і тяжко поранені, - ЗМІ 22:45
У Зеленського збираються легалізувати гральний бізнес з розводками і підставами, - журналіст 10:37
більше новин
7.11.19 12:00 Прес-конференція Руху за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності #SaveФОП 09:41
Зеленський ветував закон про верифікацію та перевірку пенсій, субсидій та інших соцвиплат 17:07
Найбільше українці не люблять африканців і ромів, а найменше - росіян, - опитування КМІС 12:26 Інфографіка
Прокурором Волинської області призначено кума заступника Рябошапки 16:28
ЦВК закупила 18 автомобілів Toyota у фірми екс-регіонала 12:56
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok