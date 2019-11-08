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08 ноября 2019, пятница, 19:09 34
Экономика 2019-11-08T19:09:11+02:00
Українські Новини
Кабмин может установить ограничения в 30% на поставки энергоресурсов из одного источника

Кабмин может установить ограничения в 30% на поставки энергоресурсов из одного источника

Кабмин, Электроэнергия
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: 24tv.ua
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: 24tv.ua

Кабинет Министров рассматривает возможность ограничения поставки энергетических ресурсов из одного источника до 30%.

Об этом в ходе Киевского международного экономического форума заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передают Українські Новини.

Он сообщил, что правительство рассматривает возможность диверсификации поставки энергоресурсов в страну.

"Закладывается логика, что не может быть более, чем 30% поставки из одного источника и только для ядерного топлива закладывается логика не более 51% поставок из одного источника", - сказал он.

Также Оржель отметил, что Украина не использует те запасы энергоресурсов, которые у нее есть, по сравнению с европейскими странами.

"Украина добывает где-то 1,2-1,4% тех запасов, которые являются подтвержденными, для сравнения, в других развитых странах этот показатель на уровне 4-5%. И это является плохим показателем, учитывая то, что мы зависимая от импорта страна", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что на данный момент невозможно отказаться от поставки энергоносителей из России.

в январе-августе 2019 года Украина импортировала из России (компания "ТВЭЛ") ядерное топливо на сумму 128,7 млн долларов, у компании Westinghouse (производство в Швеции) - на сумму 100,64 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, Украина импортировала рекордный объем электроэнергии из России и Беларуси. 

В сентябре Верховная Рада разрешила импортировать электрическую энергию из Беларуси и России.

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