Три рейса отменили и 2 задержали в аэропорту Львова из-за погоды и техпроблем

Три авиарейса отменены и два задерживаются 8 ноября в международном аэропорту "Львов" из-за погодных условий и технических проблем одной из авиакомпаний.

Об этом говорится в сообщении аэропорта, передают Українські Новини.

Отменены рейсы LO 758 "Львов - Варшава", EG 278 "Львов - Неаполь" и EG 298 "Львов - Венеция".

Задерживаются по состоянию на 18:20 авиарейсы PQ 142 "Львов - Киев" и EG 224 "Львов - Милан".

Во Львове сильный туман.

Как сообщали Українськi Новини, 23 октября в связи с густым туманом аэропорт "Киев" отменил 4 рейса и перенаправил в международный аэропорт "Борисполь" 6 рейсов.

Кроме того, 23 октября из-за плохой погоды 2 рейса отменили в аэропорту "Одесса" и отправили 3 самолета на посадку в Киев, Бухарест (Румыния) и Кишинев (Молдова).