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08 ноября 2019, пятница, 18:06 186
Политика 2019-11-08T18:07:38+02:00
Українські Новини
Платформа Бойко назвала Вакарчука предателем и сепаратистом за призыв выйти из Минских соглашений

Платформа Бойко назвала Вакарчука предателем и сепаратистом за призыв выйти из Минских соглашений

Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Платформа Бойко назвала Вакарчука предателем и сепаратистом за его призыв выйти из минских соглашений. Об этом написала пресс-служба партии.


"Этот призыв свидетельствует об отчаянии "партии войны" в украинской политике, чьим рупором в последнее время стал шоу-проект "Голос". Осколки партии войны, которые потерпели сокрушительное поражение на прошлых выборах, пугают любые подвижки на пути к миру. Очевидно, что объединение страны, мирное урегулирование конфликта в Донбассе не входят в их планы. Они знают, что возврат Донецка и Луганска в состав Украины окончательно поставят крест на их политической карьере. И ради сохранения себя в украинской политике они готовы жертвовать жизнями людей, целостностью государства и будущим страны", - говорится в сообщении.

ОПЗЖ требует от СБУ, ГПУ и других правоохранительных органов провести тщательное изучение заявлений партии "Голос".

"Мы призываем руководство украинского государства твердо следовать по пути мирного урегулирования, несмотря на судорожные попытки политических радикалов и маргиналов всех мастей этому помешать. Мы готовы поддержать все усилия Президента Украины, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности украинского государства. У нас есть исторический шанс вернуть мир стране и объединить украинский народ. Именно мира требовали украинские граждане на президентских и парламентских выборах. Те, кто заботится о благе страны и людей, не имеют права отступать! Мы не отступим!", - резюмировали в партии.
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