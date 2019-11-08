ФСБ России пыталась завербовать жителя Черниговской области, - СБУ

Служба безопасности Украины заявляет о попытке вербовки Федеральной службой безопасности Российской Федерации жителя Черниговской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Представители спецслужбы страны-агрессора, применяя угрозы и шантаж, привлекли нашего соотечественника к негласному сотрудничеству. Они заставили мужчину подписать письменное обязательство о сотрудничестве с ФСБ РФ. Ему был присвоен псевдоним и отработаны задачи по сбору информации о режиме охраны и личном составе военных объектов на территории региона. Согласно предоставленным инструкциям, передавать собранные разведданные он должен был при следующих визитах в Россию", - сказано в нем.

Отмечается, что украинец, осознавая противоправность такого сотрудничества и ее негативные последствия после возвращения домой, обратился в СБУ.

В частности он дал показания об обстоятельствах вербовки и порученных ему разведывательных задачах.

Учитывая, что мужчина не выполнил преступные задачи иностранной спецслужбы и добровольно сообщил правоохранительным органам о попытке спецслужб России привлечь его к конфиденциальному сотрудничеству против Украины, суд удовлетворил ходатайство органов и освободил его от уголовной ответственности согласно ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в СБУ сообщили, что спецслужбы РФ пытаются завербовать 90% украинцев, работающих в России.



Кроме того, российские спецслужбы пытались завербовать украинских военных на Донбассе и в дипучреждениях РФ.



Тем временем. освобожденного журналиста Сущенко пыталась завербовать ФСБ России.