Сегодня 2-я годовщина вступления в силу закона о языковых квотах на радио

8 ноября 2017 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доли музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций".

Об этом сообщают Українські Новини.

Согласно документу, доля песен на государственном языке на радио должна увеличиться с 25% до 30%, а доля ведения передач на украинском языке - с 50% до 55%.

Как сообщали Українські Новини, доля украинских песен на радио достигла 45%.

Нацсовет оштрафовал "Радио-Эра" за недостаточное количество украиноязычных песен в эфире.

Ранее 8 ноября 2016 года вступил в силу закон, согласно которому на радио должны ставить в эфир 25% украиноязычной музыки и вести 50% программ на украинском языке. Песни на украинском языке должны звучать в прайм-тайм – с 7 утра до 14 дня и с 15 дня до 22-00.

В то же время, 13 октября 2019 всупил в силу закон, который обязывает общенациональные телеканалы транслировать не менее 75% эфира на государственном языке.