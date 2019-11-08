Гороскоп на сегодня: звезды советуют всем символам запастись терпением

Пока Меркурий продолжает движение в знаке Весов, звезды подскажут, как лучше действовать сегодня несмотря на все трудности.

Овен (март 21 - апрель 20)

У вас сегодня достаточно энергии, чтобы реализовать свои планы. Просто помните, вы не должны все делать правильно в этот момент. Ваш проект выиграл бы от пошагового подхода, который требует некоторого планирования. Не спешите составлять карту. Какие инструменты или ресурсы вам понадобятся? Как вы думаете, сколько времени это займет? Учитывая это, вы получите лучшую общую картину вещей.

Телец (апрель 21 - май 21)

Хорошо, что вы чувствуете себя сегодня и взволнованным, и вдохновленным, но ваша природная энергия лучше подходит для медленной, стабильной работы, чем для быстрых, интенсивных всплесков активности. Вам планировать сегодня свой собственный график работы. Если вам нужно выполнить ряд небольших задач, сделайте перерывы между ними. Если у вас есть один большой проект, над которым вы работаете, запланируйте периодические паузы. И не забудьте заправиться водой и хорошей едой.

Близнецы (май 21 - июнь 21)

Все так неоднозначно в вашей жизни сегодня. Вы можете наломать дров этим многослойным самообманом. Но вы пошли на все эти неприятности, чтобы завязать сложный логический узел, а затем завершить его красивым бантом. В конце концов, это все вам нужно распутать. Воспользуйтесь советом друзей сегодня. Они что-то знают, и вы все равно можете прояснить для себя некоторые вещи. Возможно, чувство опасности обострится, но, по крайней мере, вы точно увидите, где находитесь. Разве это не хорошо?

Рак (июнь 22 - июль 22)

Будьте терпеливы сегодня. Лучше позволить универсальным истинам овладеть вами, чем предпринимать агрессивные действия. Если вы тихи и спокойны, вы будете прислушиваться к своим инстинктам, некоторые из которых обязательно будут странными или, по крайней мере, абстрактными. Тем не менее, обратите на них внимание и запишите мысли. Очень важно, чтобы вы не совершали никаких корыстных действий. Вы будете удивлены тем, как доброта и изобретательность людей могут вас удивить.

Лев (июль 23 - август 23)

Вы даже более романтичны, чем обычно, и это что-то. Сегодня вы будете бродить в тумане. Вы растеряны? Озадачены? Что бы ни происходило внутри, ищи позитив. Только не испытывайте судьбу, действуя против людей, которые мешают вам. Они не оскорбляют тебя целенаправленно - они просто пытаются жить своей жизнью тоже.

Дева (август 24 - сентябрь 22)

Сегодня все люди кажутся веселыми и вам может захотеться эйфории. Подождите - вы на самом деле расслабляетесь и хорошо проводите время? Здорово проводить время с людьми, которых ты любишь и которым доверяешь. Может быть, лучше остаться с друзьями и семьей, а не общаться с незнакомцами, какими бы интересными они ни казались. Вы на данный момент немного более идеалистичны, чем обычно, что может сделать вас наивным в отношении чьих-то намерений.

Весы (сентябрь 24 - октябрь 23)

Приготовьтесь к напряженности и непростым ощущениям. Проблема будет давить на ваши кнопки. Вы можете попытаться быть милым и любезным, хотя знаете, что смелый подход - единственное решение. Постарайтесь не расшатывать ситуацию слишком сильно, иначе останется только развести руками. Сделайте глубокий вдох, сохраняйте спокойствие и попросите о помощи, если она вам нужна.

Скорпион (октябрь 24 - ноябрь 22)

Вас ждет интересная поездка сквозь потоки вашего разума. Мысли текут быстро и медленно - иногда успокоительные, иногда экстремальные. Лучше всего следить за своим настроением, куда бы они ни вели, и быть открытым для изучения. Не нужно никаких действий - вам даже не нужно задумываться над тем, являются ли одни мысли более правильными или более ценными, чем другие. Просто позвольте изображениям прийти. Если вы записываете мысли, то это поможет позже разобраться с ними. Как одна долгая медитация, она имеет много смысла, если вы открыты для этого.

Стрелец (ноябрь 23 - декабрь 21)

Иногда вы чувствуете себя уязвимым, особенно когда вы тот, кто обманывает себя. В других случаях вы думаете, что теряете сюжет. Вы поверите, что это все часть здорового процесса? Да, развитие и рост могут иметь несколько странных поворотов сегодня. Поэтому не думайте, что вы теряете это, когда действительно можете оказаться на грани того, чтобы найти что-то большое и прекрасное. И в ближайшем будущем вы сможете оглянуться на это трудное время и точно понять, что происходит.

Козерог (декабрь 22 - январь 20)

Это нормально - стремиться вверх. И хотя вы, возможно, не сможете удержать то, что поймали, однако спустя какое-то время удача вселит вам оптимизм. Кроме того, ваше теплое сердце привлечет нужных людей в вашу жизнь. В некотором смысле, много новых друзей и связей могут быть даже более важным.

Водолей (январь 21 - февраль 19)

Вы настроены на прогресс - действуя на основе своих принципов и неустанно работая, вы будете вознаграждены. Признания за ваши усилия можно ожидать от друзей, конечно, если вы расскажите им о своих достижениях. Но иногда, как сейчас, тишина - это добродетель. Это прекрасно, чтобы замедлиться и перезагрузиться. Некоторое время вы были сильным и заслуживаете небольшого перерыва. Ваша миссия может принести вам только пользу, если вы потратите целый день на восстановление.

Рыбы (февраль 20 - март 20)

Забудьте о том, что есть только черное и белое, всегда есть между. К этому моменту вы уже видели и слышали достаточно, чтобы понять, что в любой истории нет только двух сторон. Раскройте больше правды сегодня. Если это означает пожертвовать несколькими удобными мифами, сделайте глубокий вдох и сделайте это. Чтобы чувствовать позитивные изменения, вы должны начать с понимания необходимости изменений. Конечно, это труд, но разве этот труд вам неприятен. Признайте это.

Напомним, что ждет все знаки зодиака в ноябре и декабре 2019.