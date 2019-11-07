Не человек, а организм, - Зеленский откровенно рассказал о работе Президентом

Президент Владимир Зеленский пообещал построить школы, стадионы и детские садики в 2020 году, а потом признался, что работа на посту главы государства очень тяжело дается и ему, и его семье.

Об этом он рассказал в видео на канале "Зе!Президент".

"К этой работе, к этому привыкнуть нельзя. Люди как говорят: к хорошему быстро привыкаешь, а это реальная жизнь, очень сложная, очень сложная профессия, забирает все силы, время и иногда желание. В конце вечера с человека превращаешься в такой организм, который не хочет ни думать, ни делать, даже не понимает иногда, о чем говорит семья", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что из-за его работы возникают сложности не только у него, но и у его семьи.

"Это утомительно не только для меня, но и для семьи, потому что потом они спрашивают тебя: "Ну что, ты согласен?" Или "Мы же договаривались сегодня в 20:00 встречаемся", а ты об этом даже не помнишь , о чем ты договаривался. Ну, как говорят в Верховной Раде, решение принято", - добавил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский пообещал до конца текущего года сделать кадровые выводы по министрам Кабинета Министров и депутатам Верховной Рады от фракции "Слуга народа".

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