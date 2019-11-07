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07 ноября 2019, четверг, 17:59 23
Политика мира 2019-11-07T18:00:41+02:00
Українські Новини
Американский военный истребитель случайно сбросил бомбу на Японию

Американский военный истребитель случайно сбросил бомбу на Японию

США, Истребитель, Япония, ВВС США, Бомба
истребитель. Фото: pexels
истребитель. Фото: pexels

Военный истребитель США F-16 по ошибке сбросил инертную бомбу на частную территорию вне тренировочной площадки в префектуре Аомори на севере Японии, передает NHK.

Согласно сообщению, Министерство обороны Японии заявляет, что проинформировало местные органы власти об инциденте после получения информации от американских сил.

Американские военные заявили, что F-16, размещенный на американской авиабазе Мисава, сбросил учебное устройство вблизи артиллерийского полигона на север от базы около 6:30 по местному времени в среду, 6 октября.

Также американская сторона уточнила, что бомба упала в 5 километрах от дальних участков полигона "Драугон". Этот объект подконтролен США и расположен между городом Мисаву и селом Роккашо в префектуре Аомори.

Одновременно в Министерстве обороны Японии отметили, что это единственный артиллерийский полигон, где можно проводить обучение со стрельбы и бомбежки на главном острове Хонсю. Его совместно используют военные США и силы самообороны Японии.

Как сообщали Українські Новини, пилотаж украинского летчика стал лучшим на авиашоу в Польше. Также в Польше разбился истребитель МиГ-29, пилот катапультировался.

Напомним, в 2018 году украинский военный и нацгвардеец США погибли из-за падения истребителя Су-27 в Винницкой области.

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