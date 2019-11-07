Левочкин назвал разведение сил в Петровском и Богдановке новым шагом к миру

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Левочкин, комментируя начало подготовки к разведению войск в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, назвал это новым шагом к миру.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

"Мы приветствуем подтверждение начала подготовки к разведению сил и средств в районе Богдановки и Петровского. Это еще одно доказательство, что при наличии политической воли мирный процесс может двигаться вперед. Открываются реальные перспективы для встречи в Нормандском формате, где должен быть согласован пошаговый план для политического урегулирования длительного и кровопролитного конфликта в Донбассе", – подчеркнул оппозиционный политик.

Он отметил, что это дает надежду на переход к реализации политической части Минских соглашений.

"Сегодня важно объединить усилия всех политиков и партий, которые хотят завершить войну, и, наконец, объединить и страну, и украинский народ", – акцентировал Левочкин.

Парламентарий также призвал активизировать законодательную работу, необходимую для мирного урегулирования конфликта в Донбассе, и напомнил, что ОПЗЖ подготовила пакет необходимых законопроектов.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" – первая и единственная партия, которая внесли законопроекты, необходимые для политического урегулирования. Мы готовы их обсуждать с коллегами-парламентариями, работать в комитетах, чтобы обеспечить их принятие в сессионном зале", – отметил политик.

"Поэтому мы призываем всех народных депутатов отбросить политические амбиции, прекратить спекуляции, которые вредят мирному процессу, и сконцентрироваться на подготовке и реализации шагов, которые позволят прекратить войну, вернуть территории и людей. Этого ждет весь украинский народ, и мы просто обязаны оправдать его надежды", – резюмировал Левочкин.

Напомним, 5 ноября Левочкин вместе с членами парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны посетил Золотое (Луганская область) для проведения мониторинговой миссии. Цель миссии – выяснить текущее состояние дел с разведением противоборствующих сторон.

Данная миссия будет работать в рамках постоянно действующей группы для оперативного реагирования на изменение ситуации в зоне ООС и, в частности, на линии разведения сил и средств.