В одну из рек в Николаеве неизвестные слили нефть, а в Ровно подорвали гранатой дом

В Ровно во двор совладельца вещевого рынка кинули гранату

7 ноября около 4 утра 22-летняя жительница Ровно сообщила в полицию, что услышала звук похожий на взрыв во дворе своего дома. На месте происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный бросил гранату РГД-5 во двор дома, принадлежащего 55-летнему местному жителю, совладельцу вещевого рынка. В доме проживает его дочь. Во время взрыва никто не пострадал. Вследствие взрыва поврежден фасад дома, входная дверь и окно. Сотрудники полиции проводят следственные действия с целью установления личности злоумышленника, сообщает "OGO.ua".

Кропивницкий район: в Осиковатом родители бросили восьмерых детей без еды

Сообщение о том, что в одном из домов самостоятельно, без родителей, проживают дети поступило в районное отделение полиции 6 ноября, передает "Утренний город". На место происшествия немедленно выехали сотрудники ювенальной превенции. В результате проверки факт подтвердился. В с. Осиковатом Кировоградской области доме были обнаружены восьмеро детей возрастом от года до 15 лет. Во время осмотра дома выяснилось, что дети проживали сами более двух недель. Старшие присматривали за младшими. Сотрудники службы по делам несовершеннолетних приняли решение об изъятии детей из неблагополучной семьи. Дети проходят медицинское обследование. Место их дальнейшего проживания определят соответствующие службы.

В Одессе пассажира маршрутки, которому стало плохо, бросили под деревом без помощи

6 ноября в Одессе на одной из конечных остановок маршрутки одному из пассажиров стало плохо. Водитель, недолго думая, просто выволок его с помощью коллег из автобуса и уехал дальше, сообщает "odessa.net.ua". Беднягу положили под дерево и даже не позвонили в скорую. Прохожие оказались не лучше – просто проходили мимо, делая вид, что их это не касается. Особенно "внимательные" пинали лежащего человека ногами, чтобы проверить, жив ли он. Удостоверившись, что таки да, разворачивались и уходили. Человек выглядел прилично, алкоголем от него не пахло. Наконец нашлась женщина, которая позвонила медикам. Те прибыли за 7 минут и забрали потерпевшего в больницу.

На Сумщине пассажира оставили без штанов и видеокамеры

На железнодорожной станции "Хутор-Михайловский" во время досмотра поезда Москва - Кишинев, сумские таможенники обнаружили тщательно скрытые от контроля товары, сообщает "Ваш шанс". Пассажир поезда, гражданин Молдовы, пытался переместить через границу незадекларированный товар, а именно: мужские и женские брюки в количестве 66 единиц, спортивную видеокамеру - 1 шт., беспроводные наушники - 2 шт. и профессиональные мини-диктофоны в количестве 3 шт. общей стоимостью около 57 тыс. грн.На нарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил. Товар изъят.

В Николаеве угроза ЧС: в реку Ингул вылили нефтепродукты

В Николаеве неизвестные вылили в канализацию нефтепродукты, которые в итоге попали в реку Ингул, сообщают "Новости N". Информация о маслянистых пятнах на поверхности реки поступила от неравнодушного местного жителя. На место прибыла бригада, которая обследовала акваторию, и обработала маслянистые пятна специальным препаратом. Всего в реку было вылито 80 литров препарата. Представители экоинспекции области, прибывшие на место, взяли пробы речной воды для проведения всех необходимых исследований. Если площадь загрязнения будет превышать 2 км, то будет повод говорить о возникновении чрезвычайной ситуации.

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В Днипре горе-строитель лишил дом отопления и затопил квартиру нардепу Бужанскому

Житель Днипра решил сделать себе небольшую пристройку на крыше. В ходе работ, владелец квартиры обнаружил на чердаке сеть трубопровода, который, по-видимому, мешал "концепту" пристройки. Недолго думая, мужчина вырезал, как ему показалось, абсолютно "лишние" трубы и благополучно продолжил строительство, передает "Наше Місто". С началом отопительного сезона, горячая вода из системы отопления, хлынула прямо на головы других жильцов. Местные жители немедленно вызвали аварийку. Прибыв на место, коммунальщики заявили, — вырезаны трубы системы отопления. Трубопровод экстренно перекрыли, впрочем, было уже поздно. В результате потопа, пострадали квартиры на 2-м и первом этажах. Более того, жильцы остались без отопления прямо перед холодным сезоном. Среди пострадавших от рук горе-строителя оказался народный депутат от фракции "Слуга Народа" Максим Бужанский. По словам нардепа, виновник потопа сейчас восстанавливает последствия своего "демонтажа" за свой счет.

Под Днипром зверски избили двух старушек: одна умерла, вторая в реанимации

В Кривом Роге мужчина жестоко избил двух пожилых женщин, сообщает "Днепр час". Преступление произошло 6 ноября. В ходе конфликта 36-летний мужчина жестоко избил двух пожилых женщин. От полученных телесных повреждений 75-летняя женщина погибла на месте, вторая - 81-летняя местная жительница, в тяжелом состоянии доставлена в больницу. В ходе первоочередных мероприятий правоохранители за считанные минуты задержали злоумышленника. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, в Николаеве жительница многоэтажки умерла от инсульта из-за рухнувшего потолка, а в Виннице полиция устроила погоню за машиной, из которого выпал человек.