В Виннице полиция устроила погоню за машиной, из которого выпал человек, а под Днипром нашли подземный наркотайник

В Виннице полиция устроила погоню за машиной, из которого выпал человек, а под Днипром нашли подземный наркота

Под Днипром полиция нашла подземный наркотайник

Во время обыска на территории дома в с. Богдановка Днепропетровской области полицейские изъяли банки с высушенной измельченной коноплей общим весом 2,5 килограмма, сообщает "Днепр час". 25 октября по полиции поступило сообщение о том, что житель с. Богдановка по месту жительства сохраняет наркотические вещества. На месте полицейский офицер вместе со стажерами подтвердил эту информацию. Чтобы скрыть наличие наркотиков, хозяин закопал их на территории собственного домовладения. Изъятое направлено на экспертное исследование. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

В Днипре произошла драка в супермаркете: покупатель избил охранника

В одном из супермаркетов Днипра произошла драка между охранником и покупателем. Как утверждают свидетели, молодой человек что-то украл и хотел уйти из магазина, не расплатившись, сообщает "Наше Місто". Охранник обратился к мужчине с просьбой показать, нет ли у него неоплаченных покупок. Тот в ответ начал грубить, а затем вообще полез в драку. В результате ему удалось без проблем убежать из супермаркета, пока поверженный охранник приходил в себя.

Избивали и угрожали пистолетом: в Запорожье подростки разгромили съемную квартиру (фото, видео)

В Запорожье в ночь с 26-го на 27-е октября подростки разгромили съемную квартиру и скрылись с места преступления, сообщает "Наше Місто". Известно, что группа подростков сняла квартиру для отдыха. Через некоторое время, приблизительно в 3 часа ночи, в квартиру вломились их малолетние приятели, устроили погром, выбили входную дверь и убежали. По предварительной информации, между подростками произошел конфликт, в следствии чего пострадала съемная квартира. Также был избит один из парней, а один из участников конфликта угрожал пистолетом. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото:facebook.com/Андрей Лукин

В Николаевском парке Победы ловили киевского угонщика

24 октября николаевские патрульные получили информацию от системы "Гарпун" - в город заехал автомобиль Skoda, который числится в угоне в Киеве. Разыскиваемую машину заметили возле парка Победы. Требование об остановке водитель проигнорировал. Но заехал в карман, бросил машину и скрылся в парке. При отработке территории патрульные заметили подозрительный BMW. Машину остановили и на пассажирском сидении обнаружили водителя угнанной "Шкоды". Его задержали и передали опергруппе полиции, сообщают "Николаевские новости".

Фото: niknews.mk.ua

В Николаеве на таксиста-хулигана надели наручники и увезли в райотдел

В Николаеве водителя такси, который хамил патрульным, правоохранители повалили на землю и надели наручники. Инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник, 29 октября, сообщают "Новости-N". Патрульные остановили автомобиль Chery с шашечкой такси на крыше из-за неработающей фары ближнего света. На водителя начали составлять протокол за управление транспортным средством, имеющим неисправности внешних световых приборов. Водитель начал вести себя неадекватно, оскорблять патрульных и даже вызвал "подмогу" - других таксистов. Сотрудники полиции делали замечания водителю, однако он на них не реагировал, поэтому на очередное оскорбление они повалили таксиста на землю и надели на него наручники, после чего доставили райотдел полиции. Там на мужчину составили еще один административный протокол за хулиганство.

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На Сумщине задержали группу воров, которой руководил криминальный авторитет

Трое жителей Лебедина во главе с ранее судимым жителем Сумм в течение длительного времени занимались кражами посевного материала со складов сельхозпредприятий Лебединского района Сумской области. У них были автомобили, средства связи и приборы ночного видения, чтобы при выездах "на дело" четко координировать свои действия и отслеживать окружающую обстановку. И все же, несмотря на такие более чем тщательные меры конспирации, группа попала в поле зрения правоохранителей. Определенное время они документировали действия злоумышленников, отслеживая каждый их шаг. И когда воры совершили очередную кражу из зернохранилища их задержали во время перегрузки похищенного зерна. По предварительным оценкам злоумышленники за одну ночь похитили около 7 т посевного зерна гречихи, чем принесли убытков на сумму примерно 150 тыс. грн.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемым грозит заключение на срок от 3 до 6 лет, сообщает "Ваш шанс".

Фото: shans.com.ua

Организатором банды наркодилеров в Одессе оказалась женщина

Полиция прекратила работу преступной организации, участники которой занималась сбытом наркотиков на территории Одессы, сообщает "odessa.net.ua". В их арсенале были наркотические и психотропные вещества, и устройства для их употребления. Работу четырех человек от 29 до 34 лет организовывала 31-летняя женщина. Полиция провела обыски у всех пятерых. В их домах обнаружили свертки с различными препаратами, устройства для употребления наркотиков, таблетки неизвестного состава, бутылки с химическими средствами, банковские карты и телефоны. Все изъятое передали на экспертизу.

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"Останавливали машину, потому что из нее выпадал человек", как в Виннице ловили "Форд" с пьяными иностранцами

В Виннице патрульные остановили иномарку с иностранцами после погони, сообщает "20 минут". 27 октября во время патрулирования сотрудники полиции заметили автомобиль Ford Focus, у которого не работала задняя фара. На сигнал про остановку водитель не отреагировал, а лишь ускорил движение. Патрульные начали преследование. Им удалось остановить нарушителей. В автомобиле оказалось двое мужчин арабской внешности. У 22-летнего водителя выявили признаки алкогольного или наркотического опьянения. Он отказался проходить осмотр на месте в присутствии двух свидетелей, после чего начал делать вид, что ему плохо. Патрульные вызвали скорую. Медики подтвердили, что мужчина находится под воздействием алкоголя и наркотических веществ, но госпитализация ему не требуется.