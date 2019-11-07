В Австралии девушка сделала татуировки на глазных яблоках и ослепла

Блогер из Австралии по имени Эмбер Люк потратила более $26 тыс. на модификацию своей внешности. Австралийка получила ник Blue Eyes White Dragon ("Голубоглазый Белый Дракон") после того, как мастер глубоко ввел ей голубые чернила в глазные яблоки. Об этом сообщает The Daily Mail. 40-минутная процедура потребовала более 3х недель, чтобы восстановить зрение. Девушка рассказала, что именно эта ситуация заставила ее остановиться в экспериментах над своим телом. Переглянути цей допис в Instagram I had the pleasure of visiting @mollyj_tattoo today for my first winged eyeliner tattoo! Ladies of Melbourne! This chick is a fucking wizard. I mean, look at that flick!! Hit her up! 😍🤷🏼♀️ #ambsluke #eyeballtattoos #eyelinertattoo #wingedliner #girlswithtattoos #tattooedgirls #alternativemodel Допис, поширений Blue Eyes White Dragon 🥀 (@amber__luke) 31 Жов 2019 р. о 10:48 PDT 24-летняя Эмбер отметила, что на ее теле более 200 татуировок. Кроме того, она изменила форму груди, щек, губ и ушей, а также сделала сплит языка (разрез). Скриншот:instagram.com\/amber__luke "Я даже не могу описать это чувство. Когда мастер вводил краску, было ощущение, что он взял множество осколков стекла и потер ими мои глаза. И так четыре раза. Это было довольно жестко. К несчастью, мой мастер ввел краску слишком глубоко. Если все сделать правильно, то ничего не будет. Я же потеряла зрение на три недели", - рассказала Люк. Как сообщали Українські Новини, ранее харьковчанка сделала себе татуировку с Зеленским и котятами. Кроме того, мастер тату из США создал татуировки в виде звуковой волны, которые можно слушать.