В Австралії дівчина зробила татуювання на очах та втратила зір

Дівчина осліпла після того, як зробила татуювання в очах.Фото:instagram/amber__luke

Дівчина осліпла після того, як зробила татуювання в очах.Фото:instagram/amber__luke

Блогер з Австралії на ім'я Ембер Люк витратила більше $26 тис. на модифікацію своєї зовнішності. Австралійка отримала нік Blue Eyes White Dragon ("Блакитноокий Білий Дракон") після того, як майстер глибоко ввів їй блакитні чорнила в очні яблука. Про це повідомляє The Daily Mail.

40-хвилинна процедура вимагала більше 3х тижнів, щоб відновити зір. Дівчина розповіла, що саме ця ситуація змусила її зупинитися в експериментах над своїм тілом.

24-річна Ембер зазначила, що на її тілі понад 200 татуювань. Крім того, вона змінила форму грудей, губ і вух, а також зробила спліт язика (розріз).

Скриншот:instagram.com/amber__luke

"Я навіть не можу описати це почуття. Коли майстер вводив фарбу, було відчуття, що він взяв безліч осколків скла і потер ними мої очі. І так чотири рази. Це було досить жорстко. До нещастя, мій майстер ввів фарбу занадто глибоко. Якщо все зробити правильно, то нічого не буде. Я ж втратила зір на три тижні", - розповіла Люк.

Як повідомляли Українські Новини, раніше харків'янка зробила собі татуювання з Зеленським та кошенятами.

Крім того, майстер тату із США створив татуювання у вигляді звукової хвилі, які можна слухати.