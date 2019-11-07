підписатися на розсилку
24.45 24.79
27 27.5
˟
  • Новини
  • Життя
  • В Австралії дівчина зробила татуювання на очах та втратила зір
07 листопада 2019, четвер, 15:39 5
Життя 2019-11-07T15:42:43+02:00
Українські Новини
В Австралії дівчина зробила татуювання на очах та втратила зір

В Австралії дівчина зробила татуювання на очах та втратила зір

Австралія, Татуювання, Пірсинг
Дівчина осліпла після того, як зробила татуювання в очах.Фото:instagram/amber__luke
Дівчина осліпла після того, як зробила татуювання в очах.Фото:instagram/amber__luke

Блогер з Австралії на ім'я Ембер Люк витратила більше $26 тис. на модифікацію своєї зовнішності. Австралійка отримала нік Blue Eyes White Dragon ("Блакитноокий Білий Дракон") після того, як майстер глибоко ввів їй блакитні чорнила в очні яблука. Про це повідомляє The Daily Mail.

40-хвилинна процедура вимагала більше 3х тижнів, щоб відновити зір. Дівчина розповіла, що саме ця ситуація змусила її зупинитися в експериментах над своїм тілом.

 

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I had the pleasure of visiting @mollyj_tattoo today for my first winged eyeliner tattoo! Ladies of Melbourne! This chick is a fucking wizard. I mean, look at that flick!! Hit her up! 😍🤷🏼‍♀️ #ambsluke #eyeballtattoos #eyelinertattoo #wingedliner #girlswithtattoos #tattooedgirls #alternativemodel

Допис, поширений Blue Eyes White Dragon 🥀 (@amber__luke)

24-річна Ембер зазначила, що на її тілі понад 200 татуювань. Крім того, вона змінила форму грудей, губ і вух, а також зробила спліт язика (розріз).

Скриншот:instagram.com/amber__lukeСкриншот:instagram.com/amber__luke

"Я навіть не можу описати це почуття. Коли майстер вводив фарбу, було відчуття, що він взяв безліч осколків скла і потер ними мої очі. І так чотири рази. Це було досить жорстко. До нещастя, мій майстер ввів фарбу занадто глибоко. Якщо все зробити правильно, то нічого не буде. Я ж втратила зір на три тижні", - розповіла Люк.

Як повідомляли Українські Новини, раніше харків'янка зробила собі татуювання з Зеленським та кошенятами.

Крім того, майстер тату із США створив татуювання у вигляді звукової хвилі, які можна слухати.

Більше новин про: Австралія Татуювання Пірсинг

Архів
Новини
Справа на 33 зуба: Чорновол подала заяву в СБУ про держзраду Богдана 16:26
Стали відомі найбільші одержувачі ПДВ у жовтні 16:11
Зеленський отримав мільйон за оренду майна іноземцям 16:07
НАБУ закрило справу про засекречування ГПУ рішення про спецконфискации мільярдів Януковича 15:57
Польща подарувала громадянство українцю, який врятував людей у ДТП 15:46
більше новин
НАБУ відкрило справу проти Кличка за можливу держзраду 11:10
7.11.19 12:00 Прес-конференція Руху за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності #SaveФОП 09:41
Під Києвом підірвали автомобіль, є загиблі і тяжко поранені, - ЗМІ 22:45
Зеленський не вимагав притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка, Пашинського і Гладковського, - Рябошапка 11:06
Через спробу встановлення фіксованої маржі на продаж сигарет держбюджет зазнає мільярдних збитків, - ЗМІ 10:45
більше новин
7.11.19 12:00 Прес-конференція Руху за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності #SaveФОП 09:41
НАБУ відкрило справу проти Кличка за можливу держзраду 11:10
Зеленський не вимагав притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка, Пашинського і Гладковського, - Рябошапка 11:06
Рябошапка призначив своїм радником аспіранта Пшонки 13:39 Документ
ДБР почало розслідувати погрози Федини Зеленському 10:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok