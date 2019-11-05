подписаться на рассылку
24.55 24.9
27.2 27.8
˟
05 ноября 2019, вторник, 11:56 871
Происшествия 2019-11-05T11:57:22+02:00
Українські Новини
Во Львове угрожали взорвать обладминистрацию

Во Львове угрожали взорвать обладминистрацию

Ложное минирование

Полиция эвакуировала 5 ноября около 200 человек из-за сообщений о минировании Львовской областной государственной администрации во Львовской области. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Сообщение о минировании поступило в полицию.

На место события прибыли взрывотехники, проводилась эвакуация.

Взрывчатка не обнаружена.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу.

Также 5 ноября поступала информация о минировании Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

Эвакуация не проводилась, взрывчатка не обнаружена.

Как сообщали Українськi Новини, полиция эвакуировала 26 июня около 0,5 тыс. человек из-за сообщений о минировании главного железнодорожного вокзала во Львове.

Больше новостей о: Ложное минирование

Архив
Новости
Расходы на содержание чиновников в проекте госбюджета-2020 Кабмин урезал на 10% 13:00
ГБР сообщило экс-предправления Вектор Банка о подозрении в присвоении 28 млн гривен, - Варченко 12:51
ГБР открыло уголовное производство против Горбатюка за кражу двух томов дела по расстрелам силовиков на Майдане 12:49 Фото
Что думают простые украинцы о секс-скандале с Яременко? 12:48
Милованов признался, что голосовал за Порошенко 12:48
больше новостей
Потеплеет до +20 и зальет дождями: прогноз погоды в Украине на начало недели 13:19 Карта
Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры 06:20 Инфографика
Россия семь раз проигнорировала требование Украины по возвращению кораблей 15:32
Отмена акциза на автомобили: что предлагают депутаты 23:56
Потеплеет до +21 и пройдут дожди: прогноз погоды на вторник 13:33 Карта
больше новостей
ГПУ уволила следователя, расследовавшего дело Богдана 19:13
Непродуманные шаги ведут к ухудшению инвестиционной привлекательности Украины, - политолог 17:49
Украина будет членом НАТО, - Столтенберг 20:32
НАБУ не будет обращаться в суд для ареста имущества Гладковского 16:29
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok