Во Львове угрожали взорвать обладминистрацию

Полиция эвакуировала 5 ноября около 200 человек из-за сообщений о минировании Львовской областной государственной администрации во Львовской области. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Сообщение о минировании поступило в полицию.

На место события прибыли взрывотехники, проводилась эвакуация.

Взрывчатка не обнаружена.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу.

Также 5 ноября поступала информация о минировании Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

Эвакуация не проводилась, взрывчатка не обнаружена.

Как сообщали Українськi Новини, полиция эвакуировала 26 июня около 0,5 тыс. человек из-за сообщений о минировании главного железнодорожного вокзала во Львове.