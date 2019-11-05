Во Львове угрожали взорвать обладминистрацию

Полиция эвакуировала 5 ноября около 200 человек из-за сообщений о минировании Львовской областной государственной администрации во Львовской области. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области. Сообщение о минировании поступило в полицию. На место события прибыли взрывотехники, проводилась эвакуация. Взрывчатка не обнаружена. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу. Также 5 ноября поступала информация о минировании Управления Службы безопасности Украины во Львовской области. Эвакуация не проводилась, взрывчатка не обнаружена. Как сообщали Українськi Новини, полиция эвакуировала 26 июня около 0,5 тыс. человек из-за сообщений о минировании главного железнодорожного вокзала во Львове.