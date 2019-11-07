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  • Поліція евакуювала 500 осіб через повідомлення про мінування поїзда "Львів - Київ" у Житомирській області
07 листопада 2019, четвер, 11:09 18
Події 2019-11-07T13:15:03+02:00
Українські Новини
Поліція евакуювала 500 осіб через повідомлення про мінування поїзда "Львів - Київ" у Житомирській області

Поліція евакуювала 500 осіб через повідомлення про мінування поїзда "Львів - Київ" у Житомирській області

Мінування
Фото
Фото "Варта-1"

Поліція евакуювала 7 листопада близько 10:30 приблизно 500 осіб через повідомлення про мінування поїзда інтерсіті "Львів - Київ" біля станції Коростень (Житомирська область).

Про це сказано в повідомленні Головного управління Національної поліції у Житомирській області, передають Українські Новини.

Повідомлення про мінування надійшло в поліцію.

На місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.

Евакуйовано 500 осіб, пошуки вибухівки тривають.

ФотоФото "Варта1"

Як повідомляли Українські Новини, поліція евакуювала 26 червня близько 0,5 тис. осіб через повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу у Львові.

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