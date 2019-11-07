Поліція евакуювала 500 осіб через повідомлення про мінування поїзда "Львів - Київ" у Житомирській області

НАБУ відкрило справу проти Кличка за можливу держзраду 11:10

Під Києвом підірвали автомобіль, є загиблі і тяжко поранені, - ЗМІ 22:45

Зеленський не вимагав притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка, Пашинського і Гладковського, - Рябошапка 11:06

Через спробу встановлення фіксованої маржі на продаж сигарет держбюджет зазнає мільярдних збитків, - ЗМІ 10:45