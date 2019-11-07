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07 листопада 2019, четвер, 10:26 67
Кабмін 2019-11-07T13:15:04+02:00
Українські Новини
Кабмін хоче скасувати згоду на обробку персональних даних

Кабмін хоче скасувати згоду на обробку персональних даних

Кабмін, персональні дані, Дмитро Дубілет
Дмитро Дубілет. Фото: Facebook/Дмитро Дубілет
Дмитро Дубілет. Фото: Facebook/Дмитро Дубілет

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що уряд дозволив Верховній Раді скасувати документ, який дає в країні згоду на обробку персональних даних, але для того, щоб він зник, потрібно буде ще походити по бюджетним організаціям.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, документ "Згоду на обробку персональних даних" вимагають не тільки в державних організаціях, але і бізнесі. Дубілет заявив, що Україна повинна позбутися "цього папірця", яка насправді нікого ні від чого не захищає.

"Звісно, просто прийняти закон буде недостатньо. Після цього будемо бігати з вогнеметом по бюджетних організаціях і випалювати цей документ. Ну і заодно будемо навчати бізнес, щоб він, перестраховуючись, теж не плодив зайву бюрократію", — написав він.

Нагадаємо, раніше Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет сподівається на перехід на електронний документообіг і скасування трудових книжок до кінця 2019 року.

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