Чешское посольство возложило цветы освободителям Киева, а Зеленский даже не поздравил

6 ноября, в День 76-й годовщины освобождения Киева от нацистских оккупантов, в столице прошли несколько торжественных мероприятий. Вспомнили этот праздник и отдельные политики. В частности, депутат от фракции "Слуга народа" и Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравил столицу с великим праздником на своей странице на Facebook.

Не оставили без внимания это событие и сотрудники Посольства Чешской Республики в Украине. Дипломаты возложили цветы к могилам чехословацких воинов на Лукьяновском военном кладбище и Святошинском кладбище в Киеве. Таким образом служащие иностранной дипмиссии почтили память чехословацких воинов, погибших во время освобождения Киева в 1943 году.

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский в этот день был с рабочей поездкой в Харькове. То ли плотный график командировки, то ли невнимательность клерков президентского Офиса, но на важный день в истории украинской столицы от Зеленского реакции не последовало. На официальной странице в социальной сети Facebook глава государства выставил лишь селфи в аэропорту Харькова.

А на портале Главы государства последние поздравления от Президента Зеленского датированы 3 ноября.

Как отмечали Українські Новини, освобождение Киева стало возможным в результате Киевской наступательной операции, которая продолжалась с 3-го по 13 ноября 1943 года и была составной частью Битвы за Днепр - одной из самых масштабных и кровопролитных военных операций в мировой истории. В ней было задействовано до четырех миллионов человек с обеих сторон, а потери составляли более двух миллионов человек.