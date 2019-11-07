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07 ноября 2019, четверг, 09:37 638 Фото
Политика 2019-11-07T09:37:01+02:00
Українські Новини
Чешское посольство возложило цветы освободителям Киева, а Зеленский даже не поздравил

Чешское посольство возложило цветы освободителям Киева, а Зеленский даже не поздравил

Чехия, Конфуз, Зеленский Владимир, Осовобождение Киева, 2 мировая война, Чехословакия

6 ноября, в День 76-й годовщины освобождения Киева от нацистских оккупантов, в столице прошли несколько торжественных мероприятий. Вспомнили этот праздник и отдельные политики. В частности, депутат от фракции "Слуга народа" и Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравил столицу с великим праздником на своей странице на Facebook.

Не оставили без внимания это событие и сотрудники Посольства Чешской Республики в Украине. Дипломаты возложили цветы к могилам чехословацких воинов на Лукьяновском военном кладбище и Святошинском кладбище в Киеве. Таким образом служащие иностранной дипмиссии почтили память чехословацких воинов, погибших во время освобождения Киева в 1943 году.

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский в этот день был с рабочей поездкой в Харькове. То ли плотный график командировки, то ли невнимательность клерков президентского Офиса, но на важный день в истории украинской столицы от Зеленского реакции не последовало. На официальной странице в социальной сети Facebook глава государства выставил лишь селфи в аэропорту Харькова.

А на портале Главы государства последние поздравления от Президента Зеленского датированы 3 ноября.

Как отмечали Українські Новини, освобождение Киева стало возможным в результате Киевской наступательной операции, которая продолжалась с 3-го по 13 ноября 1943 года и была составной частью Битвы за Днепр - одной из самых масштабных и кровопролитных военных операций в мировой истории. В ней было задействовано до четырех миллионов человек с обеих сторон, а потери составляли более двух миллионов человек.

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