підписатися на розсилку
24.45 24.79
27 27.5
˟
  • Новини
  • Події
  • Поліція затримала 12 осіб під час бійки 100 футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини у Львові
07 листопада 2019, четвер, 08:53 8
Події 2019-11-07T08:55:29+02:00
Українські Новини
Поліція затримала 12 осіб під час бійки 100 футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини у Львові

Поліція затримала 12 осіб під час бійки 100 футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини у Львові

бійка футбольних фанатів

Поліція в ніч з 6 на 7 листопада затримала 12 осіб під час бійки 100 футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини у Львові.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.

"6 листопада близько 23:15 на оперативну лінію "102" у поліцію надійшло повідомлення про масову бійку, яка відбувається на площі Галицькій у Львові", - сказано в повідомленні.

На місце події негайно були направлені екіпажі Управління патрульної поліції, бійці спецпідрозділу, Управління поліції охорони, слідчо-оперативна група та співробітники інших підрозділів поліції Львівської області.

Поліцейські припинили бійку, участь в якій приймали близько 100 осіб - футбольні фанати з України, Франції та Німеччини.

У відділ поліції доставлено дванадцять учасників бійки - з них четверо мешканців Львова віком 20-22 роки, інші - іноземці.

Під час припинення правопорушення травмовано 2 поліцейських, а також пошкоджено 2 службових автомобіля.

На даний момент правоохоронці встановлюють обставини події та особистості учасників бійки.

Вирішується питання правової кваліфікації.

Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні невідомі закидали камінням автобуси з футбольними уболівальниками в Києві.

Більше новин про: бійка футбольних фанатів

Архів
Новини
Чеське посольство поклало квіти визволителям Києва, а Зеленський навіть не привітав 09:37 Фото
ПУМБ б'є рекорди: приріст портфеля гривневих депозитів становив 2 млрд з початку року 09:28
ВККС достроково припинила свої повноваження 09:22
Поліція затримала 12 осіб під час бійки 100 футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини у Львові 08:53
Закон про скорочення кількості суддів Верховного Суду набув чинності 08:46
більше новин
НАБУ відкрило справу проти Кличка за можливу держзраду 11:10
Під Києвом підірвали автомобіль, є загиблі і тяжко поранені, - ЗМІ 22:45
Зеленський не вимагав притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка, Пашинського і Гладковського, - Рябошапка 11:06
Борис Ложкін. Фото: Борис Ложкін/Facebook
"Мистецтво заради життя" рятує життя маленьких українців, - Борис Ложкін 12:07
Через спробу встановлення фіксованої маржі на продаж сигарет держбюджет зазнає мільярдних збитків, - ЗМІ 10:45
більше новин
Режисер "Слуги народу" Кірющенко хоче очолити Держкіно 14:07
НАБУ відкрило справу проти Кличка за можливу держзраду 11:10
Зеленський не вимагав притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка, Пашинського і Гладковського, - Рябошапка 11:06
Милованов зізнався, що голосував за Порошенка 12:48
Рябошапка призначив своїм радником аспіранта Пшонки 13:39 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok