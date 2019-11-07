Поліція затримала 12 осіб під час бійки 100 футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини у Львові

Поліція в ніч з 6 на 7 листопада затримала 12 осіб під час бійки 100 футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини у Львові.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.

"6 листопада близько 23:15 на оперативну лінію "102" у поліцію надійшло повідомлення про масову бійку, яка відбувається на площі Галицькій у Львові", - сказано в повідомленні.

На місце події негайно були направлені екіпажі Управління патрульної поліції, бійці спецпідрозділу, Управління поліції охорони, слідчо-оперативна група та співробітники інших підрозділів поліції Львівської області.

Поліцейські припинили бійку, участь в якій приймали близько 100 осіб - футбольні фанати з України, Франції та Німеччини.

У відділ поліції доставлено дванадцять учасників бійки - з них четверо мешканців Львова віком 20-22 роки, інші - іноземці.

Під час припинення правопорушення травмовано 2 поліцейських, а також пошкоджено 2 службових автомобіля.

На даний момент правоохоронці встановлюють обставини події та особистості учасників бійки.

Вирішується питання правової кваліфікації.

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