Поліція затримала 12 осіб під час бійки 100 футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини у Львові

Поліція в ніч з 6 на 7 листопада затримала 12 осіб під час бійки 100 футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини у Львові. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини. "6 листопада близько 23:15 на оперативну лінію "102" у поліцію надійшло повідомлення про масову бійку, яка відбувається на площі Галицькій у Львові", - сказано в повідомленні. На місце події негайно були направлені екіпажі Управління патрульної поліції, бійці спецпідрозділу, Управління поліції охорони, слідчо-оперативна група та співробітники інших підрозділів поліції Львівської області. Поліцейські припинили бійку, участь в якій приймали близько 100 осіб - футбольні фанати з України, Франції та Німеччини. У відділ поліції доставлено дванадцять учасників бійки - з них четверо мешканців Львова віком 20-22 роки, інші - іноземці. Під час припинення правопорушення травмовано 2 поліцейських, а також пошкоджено 2 службових автомобіля. На даний момент правоохоронці встановлюють обставини події та особистості учасників бійки. Вирішується питання правової кваліфікації. Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні невідомі закидали камінням автобуси з футбольними уболівальниками в Києві.