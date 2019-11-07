В Японию не пустили с гастролями крымскую саксофонистку из-за российского паспорта

Власти Японии запретили въезд в страну саксофонистке из оккупированного Россией Крыма Веронике Кожухаровой, которая получила российский паспорт.

Об этом сообщил ее коллега, композитор и арфист Александр Болдачев, с которым артистка должна была выступить в Японии, пишет QHA.

Японское посольство в Москве настаивает, чтобы Кожухарова получала визу в Киеве как гражданка Украины, поскольку не признает российскую оккупацию Крыма.

По словам Болдачева, в диппредставительстве Японии отметили, что не могут давать визу украинцам, "которым насильно поменяли паспорт на русский".

Композитор пытался оправдать российскую аннексию Крыма, однако дипломат, которого представитель российской культуры назвал "вечно кланяющимся японцем", любезно ответил, что ничем не может помочь.

Как сообщали Українські Новини, Европейский Союз будет отказывать в выдаче шенгенских виз жителям Крыма, которые получили российские паспорта после незаконной аннексии полуострова Россией в 2014 году.

Также Послы стран Евросоюза в среду, 12 июня, утвердили продление крымских санкций против России.