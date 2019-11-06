Стало плохо прямо на съемках: Катрин Денев попала в больницу из-за микроинсульта

Французская актриса Катрин Денев пережила микроинсульт и была госпитализирована в больницу Парижа (Франция). Об этом сообщает Variety.

Так, сообщается, что состояние здоровья актрисы резко ухудшилось прямо во время съемок фильма De Son Vivant в Париже. Съемки пришлось на время остановить.

Как сообщила семь Денев, женщина пережила "очень ограниченный" ишемический инсульт, который вызывается уменьшением притока крови к мозгу.

По информации издания, состояние актрисы не вызывает беспокойства, однако газета Le Parisien сообщала о серьезном состоянии Денев.

Катрин Денев стала известной в 1964 году после фильма «Шербурские зонтики». За свою карьеру она работала с режиссерами Франсуа Трюффо, Романом Полански, Луисом Бунюэль и другими.

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