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  • В реанимацию попала актриса Талызина, из-за которой в Украине запретили "Иронию судьбы"
21 октября 2019, понедельник, 12:46 45
Политика 2019-10-21T12:57:53+03:00
Українські Новини
В реанимацию попала актриса Талызина, из-за которой в Украине запретили "Иронию судьбы"

В реанимацию попала актриса Талызина, из-за которой в Украине запретили "Иронию судьбы"

Госпитализация, Ирония судьбы, Валентина Талызина
Валентина Талызина. Фото: vokrug.tv
Валентина Талызина. Фото: vokrug.tv

Известная актриса Валентина Талызина, срочно госпитализирована в клинику Москвы. 84-летняя народная артистка попала в больницу по "скорой" с болью в ноге. Об этом рассказала ее дочь Ксения Хаирова телеканалу "360".

Состояние актрисы медики оценивают, как "состояние средней тяжести".

В настоящее время жизни актрисы ничего не угрожает, опасность миновала. Однако медики заявили, что ей необходимо полноценное восстановление в реабилитационном центре. Врачи так же оценивают ее состояние как средней тяжести.

Актриса театра и кино, Валентина Илларионовна Талызина, получила славу, как мастер эпизодических ролей. В свое время она блистала в известнейших фильмах: "Большая перемена", "Дульсинея Тобосская", "О бедном гусаре замолвите слово", "Афоня", "Приключения итальянцев в Росии".

Напомним, что ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания привел список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, и сообщил, что фильмы и передачи с их участием не могут транслироваться на украинских телеканалах. Среди них – российская актриса Валентина Талызина, сыгравшая роль в популярной советской комедии "Ирония судьбы, или С легким паром" и, кроме того, озвучившая главную героиню ленты.

Правда, Минкульт не смог объяснить суду, как "Кавказская пленница" и "Ирония судьбы" угрожают национальной безопасности.

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