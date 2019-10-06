Умерла молодая украинская актриса Марина Куклина

В субботу, 5 октября, умерла известная украинская актриса театра и кино Марина Куклина-Май. Ей было всего 33 года. Об этом в Facebook сообщила известная актриса Римма Зюбина, а также о смерти актрисы сообщили другие ее друзья и коллеги. Причина смерти женщины пока не сообщалась.

"Мариночка, которая оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам радость и свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, Жить! Это глаза Марины, открытые всему миру, эта незабываемая улыбка и веселый смех... Светлая память тебе, светлая девочка", – пишет Зюбина.

С 2009 года Марина Куклина снималась в кино. Наиболее популярные картины: "Возвращение Мухтара - 5", "Пес", "Анна Герман", "Женский доктор". Всего у нее 49 ролей в кино и телесериалах. Актриса была замужем. Ее муж — украинский режиссер Андрей Май. У пары есть сын.

Марина Юрьевна Куклина родилась 12 июня 1986 года.

В 2003 году поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, который закончила в 2007 года. В год окончания вуза стала актрисой Киевского театра на Липках.