Масштабная утечка химикатов произошла в Великобритании, пострадали десятки людей

В Великобритании, городе Мейдсон графства Кент 57 человек пострадали из-за масштабной утечки химикатов. Об этом сообщает KentOnline.

Так, сообщается, что все пострадавшие были госпитализированы и испытывают трудности с дыханием.

Отмечается, что к пострадавшим даже не пускают посетителей, но, к счастью, ни один из пострадавших не находится в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работали более 40 пожарных, а также специальное химическое подразделение.

Пока неизвестно, какого именно вещества произошла утечка.

Утечка произошла на улице, где располагаются поставщики фруктов и ягод Charltons Farm и Soloberry. Компании отказались от комментариев относительно инцидента.

Как сообщали Українські Новини, 11 октября в Донецкой области на "Авдеевском коксохимическом заводе" во время выполнения работ с повышенной сложностью два работника отравились токсичными веществами.

Ранее в Малайзии в реку возле школ попали токсичные отходы, отравились сотни учеников и учителей.