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06 листопада 2019, середа, 23:10 12
Європа 2019-11-06T23:23:14+02:00
Українські Новини
Масштабний витік хімікатів стався у Великобританії, постраждали десятки людей

Масштабний витік хімікатів стався у Великобританії, постраждали десятки людей

Отруєння, Отруєння хімікатами, Хімічні речовини
Лікарня Фото: pixabay
Лікарня Фото: pixabay

У Великобританії, місті Мейдсон графства Кент 57 осіб постраждали через масштабний витік хімікатів. Про це повідомляє KentOnline.

Так, повідомляється, що всі постраждалі були госпіталізовані і відчувають труднощі з диханням.

Наголошується, що до постраждалих навіть не пускають відвідувачів, але, на щастя, жоден з постраждалих не перебуває у тяжкому стані.

На місці події працювали понад 40 пожежників, а також спеціальне хімічне підрозділ.

Поки невідомо, якого саме речовини стався витік.

Витік стався на вулиці, де розташовуються постачальники фруктів і ягід Charltons Farm і Soloberry. Компанії відмовилися від коментарів щодо інциденту.

Як повідомляли Українські Новини, 11 жовтня у Донецькій області на Авдіївському коксохімічному заводі" під час виконання робіт з підвищеною складністю два працівника отруїлися токсичними речовинами.

Раніше в Малайзії в річку біля шкіл потрапили токсичні відходи отруїлися сотні учнів і вчителів.

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