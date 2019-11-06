Масштабний витік хімікатів стався у Великобританії, постраждали десятки людей

У Великобританії, місті Мейдсон графства Кент 57 осіб постраждали через масштабний витік хімікатів. Про це повідомляє KentOnline.

Так, повідомляється, що всі постраждалі були госпіталізовані і відчувають труднощі з диханням.

Наголошується, що до постраждалих навіть не пускають відвідувачів, але, на щастя, жоден з постраждалих не перебуває у тяжкому стані.

На місці події працювали понад 40 пожежників, а також спеціальне хімічне підрозділ.

Поки невідомо, якого саме речовини стався витік.

Витік стався на вулиці, де розташовуються постачальники фруктів і ягід Charltons Farm і Soloberry. Компанії відмовилися від коментарів щодо інциденту.

Як повідомляли Українські Новини, 11 жовтня у Донецькій області на Авдіївському коксохімічному заводі" під час виконання робіт з підвищеною складністю два працівника отруїлися токсичними речовинами.

Раніше в Малайзії в річку біля шкіл потрапили токсичні відходи отруїлися сотні учнів і вчителів.