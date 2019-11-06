Задержанную ветерана АТО "Пуму" и ее мужа могут обвинить в убийстве Шеремета

В среду, 6 ноября, в Киеве арестовали ветерана АТО Инну Грищенко с позывным Пума. О задержании "Пумы" написал в Facebook бывший боец АТО Станислав Краснов. У следствия есть версия, что "Пума" и ее муж причастны к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает "Страна".

"Арестована "Пума" — Инна Грищенко. Ничего не понятно, что и за что. Совсем недавно в Одессе арестовали Владислав Грищенко, ее муж. Завтра Печерский суд будет избирать меру пресечения. Время судебного заседания сообщу позже", — написал ветеран.



Инна Грищенко с позывным "Пума" воевала в Правом Секторе на Донбассе, была тяжело ранена. На войне вышла замуж за сослуживца – Влада Грищенко.

Затем устроилась на работу в "Пицца-Ветерано" официанткой. По информации агенства, муж "Пумы" - Влад Грищенко с позывным "Буча" проходил службу в батальоне "Правого Сектора", принимал участие в обороне Донецкого аэропорта, был командиром отделения разведки. Затем перевелся в ВСУ, где служил командиром саперного отделения в 95 бригаде. А демобилизовался в 2017 году

Полиция провела обыски и в квартире у помощника владельца "Пиццы – Ветерано" - Дмитрия Терещенко, а также в самом заведении на Софиевской 8, – об этом в соцсетях сообщил хозяин заведения Леонид Остальцов.

Отмечается, что мужа "Пумы" задержали еще в сентябре 2019 года по подозрению в покушении на предпринимателя в Косове Ивано-Франковской области.

Бизнесмен в июле 2019 года обнаружил под своей машиной взрывное устройство.

А сейчас по этому же делу арестована и Инна Грищенко. В рамках него же прошли обыски у помощника владельца "Пицца-Ветерано" и в самом кафе.

Кроме того, у следствия есть версия, что супруги Грищенко причастны и к убийству Шеремета. И ее могут начать отрабатывать. Однако пока не совсем понятно, насколько эта версия обоснована. Источники "Страны" в полиции сомневаются в ее достоверности.

"Это, скорее всего, просто совпадение - по убийству Шеремета также проходили исполнителями мужчина и женщина, которые также устанавливали взрывное устройство. "Буча" и "Пума" - супруги Грищенко в то время, по имеющейся информации, находились в других местах. Но, конечно же, эта версия требует дополнительной проверки. В первую очередь - не фиктивное ли у супругов алиби относительно места пребывания во время убийства Шеремета. Но пока версия об их причастности выглядит очень притянутой. Кому-то, возможно, уже сильно хочется отчитаться о раскрытии преступления. Хотя проверить версию нужно. Ничего исключать нельзя", - говорит источник агенства в полиции.



Как сообщали Українські Новини, полиция проверяет связь убийства Шеремета и написания им книги о российско-грузинской войне.



Кроме того, Нацполиция до сих пор ищет свидетелей убийства Шеремета для их допроса.