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06 ноября 2019, среда, 20:24 350
Силовые структуры 2019-11-06T20:39:03+02:00
Українські Новини
Задержанную ветерана АТО "Пуму" и ее мужа могут обвинить в убийстве Шеремета

Задержанную ветерана АТО "Пуму" и ее мужа могут обвинить в убийстве Шеремета

Пума, Павел Шеремета, Инна Грищенко, Владислав Грищенко
Влад и Инна Грищенко. Коллаж: Facebook/vladimir.bondarenko
Влад и Инна Грищенко. Коллаж: Facebook/vladimir.bondarenko

В среду, 6 ноября, в Киеве арестовали ветерана АТО Инну Грищенко с позывным Пума. О задержании "Пумы" написал в Facebook бывший боец АТО Станислав Краснов. У следствия есть версия, что "Пума" и ее муж причастны к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает "Страна".

"Арестована "Пума" — Инна Грищенко. Ничего не понятно, что и за что. Совсем недавно в Одессе арестовали Владислав Грищенко, ее муж. Завтра Печерский суд будет избирать меру пресечения. Время судебного заседания сообщу позже", — написал ветеран.


Инна Грищенко с позывным "Пума" воевала в Правом Секторе на Донбассе, была тяжело ранена. На войне вышла замуж за сослуживца – Влада Грищенко.

Затем устроилась на работу в "Пицца-Ветерано" официанткой. По информации агенства, муж "Пумы" - Влад Грищенко с позывным "Буча" проходил службу в батальоне "Правого Сектора", принимал участие в обороне Донецкого аэропорта, был командиром отделения разведки. Затем перевелся в ВСУ, где служил командиром саперного отделения в 95 бригаде. А демобилизовался в 2017 году

Полиция провела обыски и в квартире у помощника владельца "Пиццы – Ветерано" - Дмитрия Терещенко, а также в самом заведении на Софиевской 8, – об этом в соцсетях сообщил хозяин заведения Леонид Остальцов.

Отмечается, что мужа "Пумы" задержали еще в сентябре 2019 года по подозрению в покушении на предпринимателя в Косове Ивано-Франковской области.

Бизнесмен в июле 2019 года обнаружил под своей машиной взрывное устройство.

А сейчас по этому же делу арестована и Инна Грищенко. В рамках него же прошли обыски у помощника владельца "Пицца-Ветерано" и в самом кафе.

Кроме того, у следствия есть версия, что супруги Грищенко причастны и к убийству Шеремета. И ее могут начать отрабатывать. Однако пока не совсем понятно, насколько эта версия обоснована.  Источники "Страны" в полиции сомневаются в ее достоверности.

"Это, скорее всего, просто совпадение - по убийству Шеремета также проходили исполнителями мужчина и женщина, которые также устанавливали взрывное устройство. "Буча" и "Пума" - супруги Грищенко в то время, по имеющейся информации, находились в других местах. Но, конечно же, эта версия требует дополнительной проверки. В первую очередь - не фиктивное ли у супругов алиби относительно места пребывания во время убийства Шеремета. Но пока версия об их причастности выглядит очень притянутой. Кому-то, возможно, уже сильно хочется отчитаться о раскрытии преступления. Хотя проверить версию нужно. Ничего исключать нельзя", - говорит источник агенства в полиции.

Как сообщали Українські Новини, полиция проверяет связь убийства Шеремета и написания им книги о российско-грузинской войне. 

Кроме того, Нацполиция до сих пор ищет свидетелей убийства Шеремета для их допроса. 

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