На Airbnb можно снять дом, в котором Волан-де-Морт убил родителей Гарри Поттера

Онлайн-площадка для посуточной аренды жилья Airbnb сообщила о сдаче номеров в гостинице De Vere House. Это дом, в котором Волан-де-Морт убил родителей Гарри Поттера, сообщает "TheБабель".

Дом XIV века расположен в общине Лавенхем, графство Саффолк. Населенный пункт считается самым красивым в Англии из-за количества охраняемых средневековых зданий. В книге Джоан Роулинг данная местность обозначена как Годрикова долина.



Airbnb предлагает арендовать номер минимум на две ночи за $142, или 3,5 тысяч гривен за сутки. Для постояльцев предлагается номер с кроватью, Wi-Fi, рабочим столом, собственным санузлом и телевизором. Также посетители имеют доступ к камину и небольшому саду.

Фото: Airbnb

Отмечается, что в качестве гостей не принимают людей с животными, детьми и инвалидностью из-за возраста дома и его планировки.



Как сообщали Українські Новини, Airbnb решил запретить сдавать недвижимость для проведения вечеринок. Такое решение приняли после стрельбы в городе Оринда (штат Калифорния, США) в арендованном доме.