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  • На Airbnb можно снять дом, в котором Волан-де-Морт убил родителей Гарри Поттера
06 ноября 2019, среда, 16:52 14
Жизнь 2019-11-06T16:53:17+02:00
Українські Новини
На Airbnb можно снять дом, в котором Волан-де-Морт убил родителей Гарри Поттера

На Airbnb можно снять дом, в котором Волан-де-Морт убил родителей Гарри Поттера

Гарри Поттер, Волан-де-Морт, airbnb, De Vere House
Гостиница De Vere House. Фото: Airbnb
Гостиница De Vere House. Фото: Airbnb

Онлайн-площадка для посуточной аренды жилья Airbnb сообщила о сдаче номеров в гостинице De Vere House. Это дом, в котором Волан-де-Морт убил родителей Гарри Поттера, сообщает "TheБабель".

Дом XIV века расположен в общине Лавенхем, графство Саффолк. Населенный пункт считается самым красивым в Англии из-за количества охраняемых средневековых зданий. В книге Джоан Роулинг данная местность обозначена как Годрикова долина.


Airbnb предлагает арендовать номер минимум на две ночи за $142, или 3,5 тысяч гривен за сутки. Для постояльцев предлагается номер с кроватью, Wi-Fi, рабочим столом, собственным санузлом и телевизором. Также посетители имеют доступ к камину и небольшому саду.

Фото: AirbnbФото: Airbnb

Отмечается, что в качестве гостей не принимают людей с животными, детьми и инвалидностью из-за возраста дома и его планировки.

Как сообщали Українські Новини, Airbnb решил запретить сдавать недвижимость для проведения вечеринок. Такое решение приняли после стрельбы в городе Оринда (штат Калифорния, США) в арендованном доме. 

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