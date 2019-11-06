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  • Поляки зможуть відвідувати США без віз з 11 листопада
06 листопада 2019, середа, 16:35 14
Світ 2019-11-06T16:36:25+02:00
Українські Новини
Поляки зможуть відвідувати США без віз з 11 листопада

Поляки зможуть відвідувати США без віз з 11 листопада

США, Анджей Дуда, Польща, Безвізовий режим
Прапор США. Фото: pxhere.com
Прапор США. Фото: pxhere.com

З 11 листопада поляки зможуть подорожувати без віз до Сполучених Штатів Америки. Про це сказав президент Польщі Анджей Дуда після спілкування з послом США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN 24.

"Пані посол повідомила мені, що сьогодні у Вашингтоні офіційно буде оголошено про те, що Польща допущена до безвізової програми і що безвізові поїздки в США строком до 90 днів для туризму і бізнесу стануть можливі з 11 листопада цього року, буквально через кілька днів", - сказав президент.

Дуда подякував президента США Дональду Трампу, який, як він сказав, рік тому пообіцяв, що Польща буде допущена до цієї безвізової програми до кінця його першого терміну.

4 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що офіційно дозволив включити Польщу в американську програму скасування віз. Ця програма надає громадянам країн-учасниць право в'їзду в Сполучені Штати з метою бізнесу або туризму до 90 днів без візи.

Раніше повідомлялося, що відсоток відмов у візових зверненнях в консульство США в Польщі вперше в історії впало нижче 3% - це необхідна умова для відповідності безвізової програми США.


Як повідомляли Українські Новини, США перестали видавати візи російським дипломатам.

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