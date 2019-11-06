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06 ноября 2019, среда, 14:11 60
Политика мира 2019-11-06T14:11:40+02:00
Українські Новини
В ООН заявили, что почти половина людей на планете не имеют доступа к Интернету

В ООН заявили, что почти половина людей на планете не имеют доступа к Интернету

доступ к информации, Интернет, ООН
ООН. Фото: cbsnews.com
ООН. Фото: cbsnews.com

В мире 4,1 млрд человек подключены к интернету. Это количество выросло на 5,3% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информацию Международного союза электросвязи при ООН.

Согласно исследованию, количество пользователей интернета выросло с 25,8% населения Земли в 2009 году до 53,6% в 2019-м.

Самый высокий процент пользователей всемирной паутины в Европе (82,5%), а самый низкий – в Африке (28,2%).

Без интернета остается около 3,6 млрд человек. Большинство из них живут в наименее развитых странах.

"Среди женщин интернетом пользуются 48%, среди мужчин – 58%, наибольшая разница между долей женщин и мужчин, имеющих доступ к сети, наблюдается в Африке, арабских странах и Азиатско-Тихоокеанском регионе", – говорится в исследовании.

Как сообщали Українські Новини, Украина обогнала Беларусь и Россию в рейтинге свободы в интернете.

Также ранее сообщалось, что Интернет-ассоциация просит Зеленского и Гончарука не допустить уничтожение доступа к интернету.

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