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  • Эмма Уотсон из-за приближения 30-летия пожаловалась на давление общества, стресс и тревогу
05 ноября 2019, вторник, 23:33 170
Жизнь 2019-11-05T23:33:52+02:00
Українські Новини
Эмма Уотсон из-за приближения 30-летия пожаловалась на давление общества, стресс и тревогу

Эмма Уотсон из-за приближения 30-летия пожаловалась на давление общества, стресс и тревогу

Гарри Поттер, Актриса, Эмма Уотсон, 30-летие
Актриса Эмма Уотсон. Фото:Vogue/.instagram.com/emmawatson
Актриса Эмма Уотсон. Фото:Vogue/.instagram.com/emmawatson

Актриса Эмма Уотсон, известная по роли Гермионы в серии фильмов о Гарри Поттере, рассказала, что с приближением 30-летнего возраста, ее жизнь наполнилось тревогой и стрессом.

Эмме Уотсон, которая также является послом доброй воли ООН и поддерживает кампанию He For She за гендерное равенство, 30 лет исполнится в апреле. Актриса отмечает, что испытывает на себе давление из-за этого возраста. В обществе подсознательно ожидают, что человек "должен" чего-то достичь до наступления этого возраста, пишет "ВВС-Украина" со ссылкой на интервью Уотсон британскому изданию Vogue.

"Если у тебя нет мужа, если у тебя нет ребенка ... Это просто невероятная тревога", - сказала она.

В то же время, говорит Уотсон, она чувствует себя счастливой в одиночестве, и называет это состояние "сам себе партнер" (being self-partnered).

Актриса признается, что раньше не верила в то, что можно одновременно быть одинокой и счастливой: "Я считала, что это какой-то бред. Это заняло много времени, но я очень счастлива [быть одинокой]".

Последний год, говорит она, был для нее особенно непростым.

"Я чувствовала что-то вроде "Почему все уделяют так много значения момента исполнению 30 лет? Это не такое уж и большое событие". "Если вы не построили дом, если у вас нет мужа, нет ребенка, вам уже исполнилось 30, а вы еще не находитесь на каком-то невероятно безопасном, стабильном этапе вашей карьеры или вы все еще в поисках... Это просто невероятная тревога", - объясняет Уотсон.

Ранее в СМИ появилась информация, что Эмма Уотсон собиралась сама сделать предложение своему парню.

Актриса Эмма Уотсон стала получать угрозы от хакеров после того, как выступила в Нью-Йорке с речью в защиту прав женщин. Хакеры обещают опубликовать ее обнаженные фото.

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